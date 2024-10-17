ردة فعل غريبة.. عضّه ثعبان سام فحمله معه إلى المستشفى في الهند

الوكيل الإخباري- تعرّض رجل من ولاية بيهار الهندية لعضة ثعبان سام، لكن ردة فعله كانت غير متوقعة، حيث أمسك برأس الثعبان وحمله حول كتفيه لأخذه معه إلى المستشفى.

اضافة اعلان



أصيب الأطباء والمرضى بالذهول أول من أمس الثلاثاء عند دخول الهندي براكاش ماندال (48 عامًا) إلى قسم طوارئ المستشفى بولاية بيهار، برفقة الثعبان "راسل" الذي يُعتبر أحد أكثر الثعابين السامة في العالم. دبَّ الذعر في نفوس الحاضرين بقسم الطوارئ، حيث راح بعضهم يبتعد عن براكاش، والبعض الآخر يوثق المشهد الاستثنائي بهاتفه.



وكان مرافقو المرضى يقفون على مسافة من الرجل، خوفًا من لحظة خروج الثعبان فجأة عن سيطرة الرجل. وشوهد رجل يمسك بيد براكاش ويرافقه إلى منطقة منعزلة للتأكد من سلامة المتواجدين في المبنى.

كانت الخطوة التالية للرجل مفاجئة أيضًا، إذ تمدّد على الأرض لكنه ظل ممسكًا بعنق الأفعى راسل بقوة بيده اليمنى.



وأظهر مقطع فيديو آخر براكاش مستلقياً على نقالة مع الثعبان. بدا وكأنه يتألم لكنه أصر على إحكام قبضته على عنق الثعبان، حتى تمكن طبيب من إقناعه بتسليمه للأمن ليتمكن الأطباء من تقديم الرعاية المناسبة لعلاجه.



بقي هادئًا

تحدث ماندال عن تفاصيل الحادثة لوسائل إعلام ، مشيرًا إلى أنه استيقظ على لدغة الثعبان، فأمسكه على الفور من رأسه وهرع به إلى المستشفى برفقة عائلته. وكان الثعبان قد عضه في ذراعه الأيمن، وقام بلف ذراعه لمنع انتشار السم.



ولم يكشف تفاصيل حول حالته الصحية، بينما اكتفى مسؤول في المستشفى بالإشارة إلى أن حالته مستقرة وتجاوزت مرحلة الخطر.



بحسب موقع "ذا هيندو"، وقع الحادث في منطقة بهاجالبور المتضررة من الفيضانات، حيث أصبحت مشاهدات الثعابين السامة مثل أفعى راسل متكررة.



بالمقابل، لم يُكشف سبب إصرار هذا الرجل على حمل الثعبان معه إلى المستشفى، وبسبب الإمساك به حتى آخر لحظة.



مخاطر ثعبان "راسل"

وبحسب موقع "أن دي تي في"، ينتشر هذا الثعبان في أماكن مثل الهند، تايوان، وجاوا، ويُعتبر سببًا رئيسيًا للعشرات من الوفيات في هذه البلاد بسبب لدغته، كونه يستوطن الأراضي الزراعية حيث يكثر الاتصال البشري.



وتؤدي لدغته إلى فشل كلوي ونزيف حاد، وفي حالات نادرة تتوقف كل غدد الجسم عن الإفراز. ووفقًا لإحصاء صادر عن منظمة الصحة العالمية في سبتمبر (أيلول) 2021، تلدغ الثعابين حول العالم نحو 5.4 ملايين شخص سنويًا، مما يؤدي إلى وفاة ما بين 81 إلى 138 ألف شخص، منها حوالي 58 ألفًا بسبب أفعى "راسل".