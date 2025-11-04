رد فعل صادم من امرأة بعد اعتراض موظفي مطار فيتنام على حقيبتها - فيديو

وأظهر الفيديو المرأة وهي تصرخ وتضرب الأرض بقدميها وسط ذهول الركاب، بينما حاول موظفو الأمن تهدئتها وإقناعها بتسجيل الحقيبة ضمن الأمتعة.
ووفق تقارير ، فإن موظفي الطيران حذّروها مرارًا من أن قواعد الوزن الصارمة لشركات الطيران منخفضة التكلفة تمنع حمل حقيبة بهذا الحجم داخل المقصورة، لكنها أصرت على موقفها، ما تسبب بمشادّة عند بوابة الصعود.
وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الحادثة بسخرية، إذ كتب أحدهم: "هل كانت تحمل سبائك ذهب؟"، فيما أشار آخر إلى أن الحد الأقصى للأمتعة المحمولة لا يتجاوز 10 كغم فقط.
-
أخبار متعلقة
-
فيلم وثائقي يكشف أسرار رحلة نقل توت عنخ آمون للمتحف المصري الكبير- فيديو
-
اكتشاف آثار نيزك غامض عمره 11 مليون عام في صحراء أستراليا - فيديو
-
ميلانيا تكشف روتين ترامب الليلي - فيديو
-
مصر تعلن عن مشاهدات خيالية تجعل افتتاح المتحف الكبير حدث القرن
-
رجل في سنغافورة يحرر قطة من قبضة أفعى ضخمة بفيديو نال ملايين المشاهدات
-
حسين عبد الرسول الطفل المصري الذي قاد العالم لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون - صور
-
فرنسا تكشف مفاجآت جديدة في واقعة سرقة اللوفر
-
مصرع عامل ماليزي في هجوم مفاجئ لفيل بري