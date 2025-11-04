الثلاثاء 2025-11-04 12:01 م
 

رد فعل صادم من امرأة بعد اعتراض موظفي مطار فيتنام على حقيبتها - فيديو

الثلاثاء، 04-11-2025 11:14 ص

الوكيل الإخباري-   أثار مقطع مصوّر من مطار تان سون نهات الدولي في فيتنام موجة سخرية واسعة، بعد أن ظهرت امرأة تجادل موظفي شركة طيران بعنف إثر رفضهم السماح لها بالصعود إلى الطائرة بحقيبة يد تزن 21 كغم، متجاوزةً الحد المسموح به بكثير.

وأظهر الفيديو المرأة وهي تصرخ وتضرب الأرض بقدميها وسط ذهول الركاب، بينما حاول موظفو الأمن تهدئتها وإقناعها بتسجيل الحقيبة ضمن الأمتعة.


ووفق تقارير ، فإن موظفي الطيران حذّروها مرارًا من أن قواعد الوزن الصارمة لشركات الطيران منخفضة التكلفة تمنع حمل حقيبة بهذا الحجم داخل المقصورة، لكنها أصرت على موقفها، ما تسبب بمشادّة عند بوابة الصعود.


وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الحادثة بسخرية، إذ كتب أحدهم: "هل كانت تحمل سبائك ذهب؟"، فيما أشار آخر إلى أن الحد الأقصى للأمتعة المحمولة لا يتجاوز 10 كغم فقط.

 

 

 

