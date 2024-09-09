رد فعل غير متوقع لمسن داخل صيدلية بمصر .. شاهد ماذا فعل

الوكيل الإخباري- موقف غريب واجهه صيدلاني مصري ووثّقه فيديو التقطته كاميرا مراقبة مثبتة في الصيدلية.

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فقد رصد الفيديو، الذي تداوله رواد مواقع التواصل في مصر على نطاق واسع، دخول رجل مسن في حالة يرثى لها إلى صيدلية بعد أن طلب شيئاً ولم يجده.



وفوجئ الصيدلي برد فعل غريب وغير متوقع من المسن، حيث أدار ظهره وقام بحركة بهلوانية غير مفهومة، ثم خرج من الصيدلية مسرعاً.



في حين انتابت الصيدلي وطفلاً كان برفقته نوبة ضحك صاحبها ذهول مما حدث من المسن.

وأكد رواد التواصل أن المسن ربما حاول التعبير عن غضبه بطريقته الخاصة بسبب عدم تلبية الصيدلي طلبه.



يُذكر أن الفيديو انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وسط تعليقات طريفة على الموقف.