رسالة أخيرة من نجم تيك توك أمريكي قبل وفاته أثناء ماراثون ديزني

الوكيل الإخباري- ترك نجم تيك توك أمريكي مقطع فيديو أخيراً على المنصة في اليوم السابق لانهياره ووفاته أثناء ماراثون.

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وكان كايلب غريفز، وهو مدون سفر لديه آلاف المتابعين، ينشر بحماس عن مشاركته في سباق نصف ماراثون في منتزه أنهايم الترفيهي الشهير عالمياً، حيث كان الرجل البالغ من العمر 33 عاماً يستعد لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة في كاليفورنيا المشمسة، وفقاً لـ"نيويورك تايمز".



وقال كايلب في المقطع إنه كان قلقاً بشأن سباق نصف الماراثون، وبدا منهكاً ومنزعجاً بشكل واضح بعد الخروج في حرارة 37 درجة مئوية، وارتفعت درجات الحرارة في اليوم التالي، حيث بلغت ذروتها 43 درجة مئوية و44 درجة مئوية في عطلة نهاية الأسبوع، عندما انهار العداء ومات.



وأبلغ الرقيب مات سوتر من الشرطة مجلة "إنترتينمنت ويكلي"، أنه بينما كان يعبر خط النهاية في أنهايم يوم السبت، لاحظ أحد العاملين أن كايلب "يمسك صدره"، مضيفاً: "لاحظوا أنه كان على وشك الإصابة بسكتة قلبية".



وتم نقل الرجل إلى المستشفى بواسطة خدمات الطوارئ بعد انهياره، ولكن تم إعلان وفاته بعد ساعة فقط من إنهاء السباق.



وفي حين أنه لم يكن يعاني من أي مشاكل طبية معروفة قبل الحدث، تحدث كايلب الذي بدا متعباً عن "حساسيته" المحتملة للحرارة، بعد أن انهار بعد المشي في الشمس مع كلبه.



ولم يؤكد المسؤولون بعد ما إذا كانت الحرارة لعبت دوراً في وفاة كايلب، حيث قال قسم شرطة مقاطعة أورانج والطبيب الشرعي في بيان إنه لا يزال يجري التحقيق. وقال متحدث باسم ديزني لاند في بيان: "نحن حزينون للغاية بسبب هذه الخسارة المأساوية، وقلوبنا مع عائلة كايلب وأحبائه خلال هذا الوقت العصيب".