رسالة تصل متأخرة 121 عاماً.. ونداء لفك اللغز

وفي التفاصيل، تلقت "جمعية سوانسي للبناء"، الجمعة الماضية، بريدها اليومي كالعادة، لكن المفاجأة كانت في العثور على رسالة مرفقة بختم الملك إدوارد السابع، ويعود تاريخها إلى 3 أغسطس (آب) 1903.
مضمون البطاقة
يصوّر الجزء الأمامي من البطاقة رسماً لمشهد شتوي مع حيوان أيل في المقدمة يمتد على جذع شجرة متجمد، مع وجود مسطح مائي وجبال ثلجية خلفها، وكل ذلك تحت سماء مرصعة بالنجوم. ويبدو أن قارباً ما يسافر عبر المياه، والتعليق الموجود في أسفل اليسار يقول ببساطة "التحدي".
رسالة غامضة
كانت الرسالة موجّهة إلى سيدة تدعى ليديا ديفيز، التي قد تكون سكنت في مبنى الجمعية الرئيسي بمنطقة ويلز حين كان مبنى سكنياً يضم مجموعة من المنازل، إبان الحرب العالمية الأولى. لكن ما يلفت الانتباه، وفقاً لداربي، هو أن الرسالة كانت بخط اليد ومكتوبة بقلم رصاص، من الممكن أن يكون من نوع "فيشغارد"، الذي يدوم طويلاً.
وفي منشور عبر مواقع التواصل، طلبت الجمعية المساعدة في البحث عن معلومات حول السيدة ديفيز، وأضافت في تعليقها: "من الرائع للغاية معرفة كيف كانت الحياة في شارع كرادوك قبل 121 عاماً، خاصة أن الجمعية انتقلت للبناء بعد 20 عاماً من إرسال البطاقة البريدية".
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