رسالة عاطفية من كريستيانو رونالدو لـ 6 سيدات فمن هن ؟

ونشر "الدون" صورة له مع شريكته المؤثرة الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، على حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام" قال فيها: "إلى النساء الرائعات في حياتي، جيو، وبناتي، ووالدتي، وأخواتي، شكرا لقوتكن وحبكن، أنتن مصدر إلهامي كل يوم، يوم عالمي سعيد لكن في يوم المرأة".
وفي كل مرة يجير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، النجاحات الكبيرة التي حققها في حياته إلى زوجته روجينا وبناته ووالدته ووشقيقاته، ويعتبر لولا وقفتهم خلفه لما تحققت أحلامه ولا حتى نجاحاته.
ومن المعروف عن النجم البرتغالي ارتباطه بشكل كبير بعائلته وخاصة صديقته جورجينا ووالدته كما يظهر في كل المناسبات العامة والخاصة وحتى خلال تكريمه بجوائز مختلفة في مشواره الكروي.
يذكر أن قائد النصر السعودي سجل هدفا في شباك الشباب الجمعة الماضي وهو الهدف الـ18 له في الدوري السعودي للمحترفين لهذا الموسم.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
رحلة داخل الكعبة: اكتشف كيف تبدو من الداخل - فيديو
-
كيف نساعد أطفالنا في اتخاذ خطواتهم الأولى نحو صيام شهر رمضان؟
-
بوزن تريليون طن .. أكبر جبل جليدي في العالم يتحرك ويهدد بكارثة كبرى
-
باكستان.. نهاية غير متوقعة لرجل حذف عضوا من مجموعة واتساب
-
فتى هندي يدخل موسوعة غينيس بسبب كثافة شعر وجهه - صور
-
صاعقة برق تقتل مصرية وتصيب أخرى
-
اليوم العالمي للمرأة : دعوة لتعزيز المساواة وتمكين النساء
-
احذر النصب.. 10 نصائح عليك معرفتها عند التسوق في رمضان