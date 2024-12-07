 
السبت 2024-12-07 01:25 م
 

رسالة للموسيقار موزارت تباع بـ 400 ألف دولار

لوحة تصور موزارت
لوحة تصور موزارت
السبت، 07-12-2024 10:25 ص
الوكيل الإخباري-  بيعت رسالة بخط يد الموسيقار النمساوي فولفغانغ أماديوس موزارت تعود إلى عام 1783 في مزاد عبر الإنترنت لمزايد أوروبي مقابل 464200 دولار.اضافة اعلان


وقالت دار المزادات العالمية "أوتوغراف أوكشنز أوروبا"، ومقرها في ملقة بجنوب إسبانيا، يوم الجمعة، إن سعر بيع الرسالة تجاوز بكثير السعر الأولي البالغ 120 ألف دولار.

وأشارت دار المزادات إلى أن الرسالة جذبت اهتماما كبيرا أيضا من مزايدين من الولايات المتحدة وآسيا.

وأوضحت دار المزادات أن رسالة المؤلف الموسيقي النمساوي إلى الناشر الفرنسي المولود في ألمانيا جان جورج سيبر، المكتوبة بالألمانية، كانت في الواقع مفقودة. وتم العثور عليها لاحقا في أرشيف عائلي.

ويعتقد بعض الباحثين أن الرسالة تحتوي على أول مؤشرات على رباعيات موزارت الشهيرة "هايدن".

كما عرضت للبيع رسالة من 8 صفحات بخط اليد من عضو فريق البيتلز جون لينون إلى زميله الموسيقي إريك كلابتون تعود إلى عام 1971، اقترح فيها تشكيل "فرقة سوبر" جديدة. لكن الرسالة فشلت في العثور على مشتر.

وقال متحدث باسم دار المزادات: "كان هناك اهتمام، لكنه في النهاية لم يكن كافيا لتقديم عرض".

سكاي نيوز
 
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