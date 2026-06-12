الجمعة 2026-06-12 01:15 م

رسميا .. إليك أول شخص يتجاوز صافي ثروته تريليون دولار

رسميا .. إليك أول شخص في العالم يتجاوز صافي ثروته تريليون دولار
رسميا .. إليك أول شخص يتجاوز صافي ثروته تريليون دولار
 
الجمعة، 12-06-2026 10:52 ص
الوكيل الإخباري-   أكدت شركة "سبيس إكس" التابعة لرجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك تسعير طرحها العام الأولي عند 135 دولاراً للسهم، مما جمع حوالي 75 مليار دولار ومهّد الطريق لظهور الشركة في سوق الأسهم، الجمعة.اضافة اعلان


وقالت "سبيس إكس" إنها باعت حوالي 555.6 مليون سهم بسعر الطرح، مما منح الشركة قيمة سوقية تبلغ حوالي 1.77 تريليون دولار.

وسيجعل هذا التقييم ماسك أول شخص تتجاوز صافي ثروته تريليون دولار، بناءً على قيمة حصصه في "سبيس إكس" وشركة تصنيع السيارات الكهربائية "تسلا".

وتتناقض النتائج المالية لشركة "سبيس إكس" بشكل حاد مع قيمتها السوقية، مما يسلط الضوء على توقعات المستثمرين للنمو المستقبلي، حيث أعلنت الشركة عن صافي خسارة تقارب 5 مليارات دولار في العام الماضي من إيرادات بلغت 18.67 مليار دولار.

وقد تم توجيه جزء كبير من الإنفاق نحو تطوير صاروخ "ستارشيب" العملاق الخاص بالشركة، ويُعد المصدر الرئيسي لإيرادات "سبيس إكس" هو أعمال الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك"، كما روجت الشركة للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للبيانات القائمة على الفضاء كفرص نمو مستقبلية.

وسيحتفظ ماسك بالسيطرة على "سبيس إكس" بعد الإدراج من خلال أسهم تحمل حقوق تصويت معززة، ما يترك له أكثر من 80% من القوة التصويتية.

وعلى عكس معظم الطروحات العامة الأولية، حددت "سبيس إكس" سعر الطرح مسبقاً بنفسها، حيث تقوم الشركات عادةً بتسويق الأسهم ضمن نطاق سعري وتحديد السعر النهائي بناءً على طلب المستثمرين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

سلامي: النشامى لا يخشون أحداً وسنلعب بالطريقة التي توائم قدراتنا

أخبار محلية سلامي: النشامى لا يخشون أحداً وسنلعب بالطريقة التي توائم قدراتنا

الجنيه الإسترليني يتراجع بشكل طفيف أمام الدولار واليورو

أسواق ومال الجنيه الإسترليني يتراجع بشكل طفيف أمام الدولار واليورو

تراجع أسعار النفط 5% بعد إعلان ترامب عن اتفاق وشيك مع إيران

أسواق ومال تراجع أسعار النفط 5% بعد إعلان ترامب عن اتفاق وشيك مع إيران

مصر .. إحالة صبري نخنوخ و 10 متهمين للمحاكمة الجنائية

منوعات مصر .. إحالة صبري نخنوخ و 10 متهمين للمحاكمة الجنائية

طهران تكشف تفاصيل مذكرة تفاهم مع واشنطن حول العقوبات

عربي ودولي طهران تكشف تفاصيل مذكرة تفاهم مع واشنطن حول العقوبات

التفاؤل بإنهاء حرب إيران يدفع الأسهم الآسيوية لتحقيق مكاسب قوية

أسواق ومال التفاؤل بإنهاء حرب إيران يدفع الأسهم الآسيوية لتحقيق مكاسب قوية

"أفشل نسخة مونديال" .. أبو تريكة يهاجم ازدواجية الانتقادات بشأن المونديال

ترند "أفشل نسخة مونديال" .. أبو تريكة يهاجم ازدواجية الانتقادات بشأن المونديال

عون يطلب تصورا مكتوبا من "حزب الله" لحل الأزمة العسكرية جنوبا

عربي ودولي عون يطلب تصورا مكتوبا من "حزب الله" لحل الأزمة العسكرية جنوبا



 
 






الأكثر مشاهدة

 