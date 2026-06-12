رسميا .. إليك أول شخص يتجاوز صافي ثروته تريليون دولار

10:52 ص

الوكيل الإخباري- أكدت شركة "سبيس إكس" التابعة لرجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك تسعير طرحها العام الأولي عند 135 دولاراً للسهم، مما جمع حوالي 75 مليار دولار ومهّد الطريق لظهور الشركة في سوق الأسهم، الجمعة. اضافة اعلان





وقالت "سبيس إكس" إنها باعت حوالي 555.6 مليون سهم بسعر الطرح، مما منح الشركة قيمة سوقية تبلغ حوالي 1.77 تريليون دولار.



وسيجعل هذا التقييم ماسك أول شخص تتجاوز صافي ثروته تريليون دولار، بناءً على قيمة حصصه في "سبيس إكس" وشركة تصنيع السيارات الكهربائية "تسلا".



وتتناقض النتائج المالية لشركة "سبيس إكس" بشكل حاد مع قيمتها السوقية، مما يسلط الضوء على توقعات المستثمرين للنمو المستقبلي، حيث أعلنت الشركة عن صافي خسارة تقارب 5 مليارات دولار في العام الماضي من إيرادات بلغت 18.67 مليار دولار.



وقد تم توجيه جزء كبير من الإنفاق نحو تطوير صاروخ "ستارشيب" العملاق الخاص بالشركة، ويُعد المصدر الرئيسي لإيرادات "سبيس إكس" هو أعمال الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك"، كما روجت الشركة للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للبيانات القائمة على الفضاء كفرص نمو مستقبلية.



وسيحتفظ ماسك بالسيطرة على "سبيس إكس" بعد الإدراج من خلال أسهم تحمل حقوق تصويت معززة، ما يترك له أكثر من 80% من القوة التصويتية.



وعلى عكس معظم الطروحات العامة الأولية، حددت "سبيس إكس" سعر الطرح مسبقاً بنفسها، حيث تقوم الشركات عادةً بتسويق الأسهم ضمن نطاق سعري وتحديد السعر النهائي بناءً على طلب المستثمرين.





