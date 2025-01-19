رسمياً.. "تيك توك" يتوقف عن العمل في الولايات المتحدة

وإذا حاول المستخدمون الدخول إلى التطبيق، فسوف يجدون رسالة تقول إن القانون "أجبرنا على تعليق خدماتنا مؤقتًا. نعمل على استعادة الخدمة في الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن."
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