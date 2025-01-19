رسمياً.. "تيك توك" يتوقف عن العمل في الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- أبلغت شركة "تيك توك" المستخدمين في الولايات المتحدة في وقت متأخر من يوم السبت أن تطبيقها "لن يكون متاحًا مؤقتًا" اعتبارًا من يوم الأحد، عندما يبدأ سريان القانون الذي يحظر التطبيق في البلاد.



وإذا حاول المستخدمون الدخول إلى التطبيق، فسوف يجدون رسالة تقول إن القانون "أجبرنا على تعليق خدماتنا مؤقتًا. نعمل على استعادة الخدمة في الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن."

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