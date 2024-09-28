رسم وجه ملك فرعوني بعد وفاته بـ 3500 عام

ويعتقد الخبراء أن الفرعون الشهير كان طوله نحو 5 أقدام و6 بوصات (أي نحو 169 سم)، وكان يتمتع بأسنان جيدة وشعر مجعد، وكان يرتدي 30 تميمة، ويحيط بالمومياء حزام مكون من 34 خرزة، حسب موقع «24». ولنحو 30 قرنًا، ظلت مومياء الملك المصري ملفوفة بالكتان ومغطاة من الرأس إلى القدمين بأكاليل من الزهور.
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