 
السبت 2024-09-28 01:42 م
 
 

رسم وجه ملك فرعوني بعد وفاته بـ 3500 عام

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 28-09-2024 12:12 م

الوكيل الإخباري-   استطاع علماء آثار مصريون، بالتعاون مع خبير الرسومات البرازيلي شيشرون مورايس، إعادة بناء وجه أمنحتب الأول، أحد أهم فراعنة مصر وثاني ملوك الأسرة الثامنة عشرة، الذي توفي عن 35 عامًا قبل 3500 عام، وكان أول من دفن في وادي الملوك. تولى أمنحتب الأول الحكم بعد رحيل والده أحمس الأول الذي طرد الهكسوس، وقاد مصر إلى عصر جديد من السلام والازدهار.

اضافة اعلان


ويعتقد الخبراء أن الفرعون الشهير كان طوله نحو 5 أقدام و6 بوصات (أي نحو 169 سم)، وكان يتمتع بأسنان جيدة وشعر مجعد، وكان يرتدي 30 تميمة، ويحيط بالمومياء حزام مكون من 34 خرزة، حسب موقع «24». ولنحو 30 قرنًا، ظلت مومياء الملك المصري ملفوفة بالكتان ومغطاة من الرأس إلى القدمين بأكاليل من الزهور.

 

البيان

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

المرأة والجمال دبس الرمان لجمال بشرتك ونضارتها!

تعبيرية

اقتصاد محلي 50 % انخفاض الطلب والعرض على الذهب بالأردن

خامنئي

عربي ودولي خامنئي يصدر بيانا عاجلا حول مستجدات الأحداث في لبنان

برج مراقبو في مطار بيروت

عربي ودولي إسرائيل تخترق موجة برج مراقبة مطار بيروت وتحذر طائرة إيرانية

نزار مهيدات

أخبار محلية نزار مهيدات رئيساً لمجلس أمناء بنك الدواء الخيري

تعبيرية

منوعات اختيارك للأفلام يكشف أسرارًا مخفية عن شخصيتك

تعبيرية

منوعات طائرة درون تعثر على طفلةٍ ضاعت في غابات لويزيانا إثر سيرها في أثناء نومها

تعبيرية

طب وصحة دراسة: التوت والشاي يحاربان الخرف



 


الأكثر مشاهدة