رصد أول حالة انقراض معروف للطيور من أوروبا

والكروان رفيع المنقار طائر ساحلي مهاجر تناسل في غرب سيبيريا وهاجر إلى البحر المتوسط في الشتاء.
وبحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، نشر علماء من الجمعية الملكية لحماية الطيور، ومؤسسة حياة الطيور الدولية، ومركز التنوع البيولوجي الطبيعي في هولندا، ومتحف التاريخ الطبيعي، الإثنين، تحليلا لحالة حفظ هذا النوع من الطيور.
ووجد العلماء أن "آخر مشاهدة دامغة لطائر الكروان رفيع المنقار، كانت في فبراير من عام 1995 في المغرب"، وخلصوا إلى أنه "منقرض عالميا".
ومن المرجح أن يكون الكروان رفيع المنقار أول حالة انقراض عالمي معروف للطيور من البر الرئيسي لأوروبا وشمال إفريقيا وغرب آسيا.
ٍسكاي نيوز
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