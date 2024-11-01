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رصد توهج من فئة Х على الشمس

توهج الشمس
توهج الشمس
الجمعة، 01-11-2024 11:33 ص
الوكيل الإخباري- 
رصد علماء معهد الفيزياء التطبيقية الروسي ليلة الجمعة 1 نوفمبر توهجا جديدا على الشمس من فئة X1.3، استمر 27 دقيقة.اضافة اعلان


ويشير خبراء مختبر علم الفلك الشمسي بمعهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية إلى أنهم يتوقعون حدوث توهجات جديدة من أعلى فئة على الشمس خلال اليومين المقبلين في المنطقة 3878 التي "تتحرك حاليا نحو مركز قرص الشمس".

وبحسب الموقع، فإن ثاني أقوى عاصفة مغناطيسية لهذا العام في 11 أكتوبر، كانت ناجمة عن انفجار في المنطقة 3848، والتي تسمى الآن 3878.

ويذكر أن التوهجات الشمسية تقسم على أساس مستوى قوة الأشعة السينية، إلى خمس فئات: A وB وC وM وX. ويتوافق الحد الأدنى للفئة A0.0 مع قوة إشعاع في مدار الأرض تبلغ 10 نانو واط لكل متر مربع. وتزداد عند الانتقال إلى المستوى التالي 10 مرات. وعادة ما تكون التوهجات الشمسية مصحوبة بانبعاثات البلازما الشمسية التي يمكن أن تؤدي سحبها التي تصل إلى الأرض إلى إثارة عواصف مغناطيسية.

روسيا اليوم
 
gnews

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