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رصد قرش أبيض لأول مرة في البحر المتوسط

رصد قرش أبيض لأول مرة في البحر المتوسط
تعبيرية
 
الإثنين، 08-06-2026 07:31 م

الوكيل الإخباري-   أعلن المنظمة البيئية غير الربحية "صندوق البحار الصحية" أن الغواصين تمكنوا أثناء إزالة الشباك-الأشباح في البحر المتوسط من تصوير القرش الأبيض في بيئته الطبيعية لأول مرة.

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وجاء في البيان المنشور على موقع المنظمة: "يبدو أن غواصين في البحر الأبيض المتوسط التقطوا أول صور تحت الماء لقرش أبيض بالغ في بيئته الطبيعية".

 

حدث هذا "اللقاء" مع القرش عندما كان فريق من الغواصين يعمل على استخراج شباك صيد مهملة من سفينة غارقة تقع في قاع مضيق تونس.

كما أشار الخبراء المشاركون في المهمة إلى أن هذا الاكتشاف غير معتاد للغاية وثمين للعلم.

وفقا للدكتور كارلو كاتانو من معهد علم الحيوان في نابولي، فإن معظم البيانات العلمية حول القروش البيضاء في البحر الأبيض المتوسط تم الحصول عليها نتيجة اكتشاف أفراد ميتة بالفعل.

من جانبه، صرح ديرك ريمرز، ممثل المنظمة الدولية غير الربحية "جوست دايفينغ" التي كانت تعمل مع "صندوق البحار الصحية" على استخراج الشباك، قائلا: "إن الاحتمال الإحصائي للفوز بالجائزة الكبرى في اليانصيب أعلى بكثير من احتمال مواجهة مثل هذا الحيوان الشهير تحت الماء".

 
 


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رصد قرش أبيض لأول مرة في البحر المتوسط

منوعات رصد قرش أبيض لأول مرة في البحر المتوسط



 
 






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