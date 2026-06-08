رصد قرش أبيض لأول مرة في البحر المتوسط

الوكيل الإخباري- أعلن المنظمة البيئية غير الربحية "صندوق البحار الصحية" أن الغواصين تمكنوا أثناء إزالة الشباك-الأشباح في البحر المتوسط من تصوير القرش الأبيض في بيئته الطبيعية لأول مرة.

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وجاء في البيان المنشور على موقع المنظمة: "يبدو أن غواصين في البحر الأبيض المتوسط التقطوا أول صور تحت الماء لقرش أبيض بالغ في بيئته الطبيعية".