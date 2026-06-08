رصد قرش أبيض لأول مرة في البحر المتوسط

كما أشار الخبراء المشاركون في المهمة إلى أن هذا الاكتشاف غير معتاد للغاية وثمين للعلم.
وفقا للدكتور كارلو كاتانو من معهد علم الحيوان في نابولي، فإن معظم البيانات العلمية حول القروش البيضاء في البحر الأبيض المتوسط تم الحصول عليها نتيجة اكتشاف أفراد ميتة بالفعل.
من جانبه، صرح ديرك ريمرز، ممثل المنظمة الدولية غير الربحية "جوست دايفينغ" التي كانت تعمل مع "صندوق البحار الصحية" على استخراج الشباك، قائلا: "إن الاحتمال الإحصائي للفوز بالجائزة الكبرى في اليانصيب أعلى بكثير من احتمال مواجهة مثل هذا الحيوان الشهير تحت الماء".
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