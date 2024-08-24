"رضع من مياه البحر" .. تفاصيل مؤلمة عاشها طفل لثلاثة ايام في اليونان

الوكيل الإخباري- مأساة كبيرة عاشها رضيع وسط مياه البحر، بعد أن علق بها رفقة أسرته على مدار 3 أيام، قبل أن ينجو بمعجزة بعدما حُرم خلالها من الماء، وسط مخاوف من تدهور حالته الصحية، حتى نجحت الجهود في النهاية في إنقاذه من الموت مع ذويه.

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تفاصيل إنقاذ الرضيع

حوصر الرضيع، الذي يبلغ من العمر 50 يوماً فقط، بمياه البحر، حيث ظل عالقاً مع والديه لمدة 3 أيام في جزيرة تيلوس اليونانية، بعدما تخلت عنهم مجموعة من تجار البشر على شواطئ بحر إيجه، بما في ذلك النساء الحوامل والأطفال، دون طعام أو ماء، وفقاً لصحيفة «مترو» البريطانية.



وكان الرضيع واحداً من بين عشرات حوصروا داخل منطقة جبلية. وبعد أن قلت مواردهم، اضطر والديه لاستخدام مياه البحر لصنع الحليب الخاص به.



الحالة الصحية للطفل

بعد مرور 3 أيام من معاناة أسرة الرضيع، تمكنت السلطات من إنقاذ الرضيع وذويه بطائرة هليكوبتر. وقد نشرت رئيسة بلدية تيلوس، ماريا كاما، عدة لقطات من العملية، تُظهر رجلاً يحتضن الطفل بين ذراعيه قبل الصعود إلى قارب مطاطي.



وذكرت وسائل إعلام أن الطفل الرضيع يتمتع بصحة جيدة، ولم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا ضمن المجموعة.