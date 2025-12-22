رعب في متنزه ترفيهي بتكساس بعد توقف أفعوانية في الجو (فيديو)

ووفق تقارير إعلامية، كان الراكبان ماثيو كانتو (24 عاماً) ونيكولاس سانشيز (20 عاماً) يستقلان لعبة «قواطع الدوائر» داخل مجمع حلبة الأمريكتين، عندما توقفت اللعبة بشكل مفاجئ عند أول هبوط، تاركة إياهما في وضعية عمودية ينظران مباشرة إلى الأرض.
وأفادت مصادر بأن عائلتي الشابين لم تتلقيا معلومات واضحة لأكثر من 30 دقيقة، وسط تضارب في روايات العاملين حول سبب التوقف.
من جانبه، أكد متحدث باسم المتنزه أن العطل نجم عن خلل في أحد أجهزة الاستشعار، مشيراً إلى أن فرق الطوارئ تعاملت مع الموقف سريعاً، وتم إنقاذ الراكبين دون تسجيل أي إصابات، قبل استئناف تشغيل اللعبة لاحقاً.
The pair was stuck at a 90-degree angle for nearly an hour on Wednesday night, December 17.
Those stranded were riding Circuit Breaker, a new coaster expected to reach speeds… pic.twitter.com/FHcxzOtNDl
