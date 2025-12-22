الإثنين 2025-12-22 11:20 ص

رعب في متنزه ترفيهي بتكساس بعد توقف أفعوانية في الجو (فيديو)

من الفيديو
الوكيل الإخباري-   شهد متنزه ترفيهي في مدينة أوستن بولاية تكساس حادثة مقلقة بعد تعطل لعبة أفعوانية، ما أدى إلى احتجاز شابين على ارتفاع يزيد على 100 قدم وبزاوية عمودية قاربت 90 درجة لمدة ساعة تقريباً.

ووفق تقارير إعلامية، كان الراكبان ماثيو كانتو (24 عاماً) ونيكولاس سانشيز (20 عاماً) يستقلان لعبة «قواطع الدوائر» داخل مجمع حلبة الأمريكتين، عندما توقفت اللعبة بشكل مفاجئ عند أول هبوط، تاركة إياهما في وضعية عمودية ينظران مباشرة إلى الأرض.


وأفادت مصادر بأن عائلتي الشابين لم تتلقيا معلومات واضحة لأكثر من 30 دقيقة، وسط تضارب في روايات العاملين حول سبب التوقف.


من جانبه، أكد متحدث باسم المتنزه أن العطل نجم عن خلل في أحد أجهزة الاستشعار، مشيراً إلى أن فرق الطوارئ تعاملت مع الموقف سريعاً، وتم إنقاذ الراكبين دون تسجيل أي إصابات، قبل استئناف تشغيل اللعبة لاحقاً.

 

 

ارم نيوز 

 
 


