رغم الهزات الأرضية.. أطباء يُكملون جراحة دقيقة في كامتشاتكا- فيديو

الوكيل الإخباري- أظهر فريق طبي في منطقة كامتشاتكا الروسية شجاعة استثنائية ورباطة جأش نادرة، بعدما واصل إجراء عملية جراحية دقيقة رغم وقوع أحد أقوى الزلازل في تاريخ المنطقة.

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وأعلنت وزارة الصحة الروسية أن الفريق الطبي بقي داخل غرفة العمليات أثناء الزلزال العنيف الذي بلغت قوته 8.8 درجة على مقياس ريختر، واهتزت الأرض تحت أقدامهم، إلا أنهم لم يغادروا مواقعهم، وواصلوا العمل حتى انتهاء الجراحة بنجاح، مؤكدين أن سلامة المريض كانت على رأس أولوياتهم رغم الخطر المحدق.



ووقع الزلزال قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا، على عمق يُقدّر بنحو 19 كيلومتراً، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وتضرر عدد من المباني، بالإضافة إلى صدور تحذيرات من موجات تسونامي شملت اليابان وهاواي وألاسكا وسواحل أخرى مطلة على المحيط الهادئ.



وحظي تصرّف الطاقم الطبي بإشادة واسعة من الجمهور والسلطات الروسية، الذين اعتبروا موقفهم نموذجاً نادراً في الإخلاص المهني والشجاعة في مواجهة الكوارث الطبيعية.