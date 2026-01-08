الخميس 2026-01-08 11:46 ص

رغم انشغالهما المستمر.. هواية غير متوقعة تجمع ترامب وزوجته

الرئيس ترامب وزوجته ميلانيا
 
الوكيل الإخباري-   كشف مصدر لمجلة People أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا يتشاركان شغفًا بالتصميم الداخلي، رغم التزام كل منهما بحياة مستقلة نسبيًا بعيدًا عن الظهورات الرسمية المتكررة.

وبحسب المصدر، يعتبر ترامب نفسه مصممًا موهوبًا، وشارك في اختيار الأثاث والتشطيبات في منتجع مارالاغو ونوادي الغولف الخاصة به، وهو اهتمام تتقاسمه معه ميلانيا التي تهتم بتحسين المساحات الداخلية.


كما يواصل ترامب الإشراف على مشروع تصميم قاعة احتفالات جديدة في البيت الأبيض بتكلفة 400 مليون دولار، وحرص على اختيار الرخام بنفسه، مؤكدًا أن المشروع يُنفذ دون مقابل مالي.


وعلى الصعيد العام، ظهر الزوجان معًا في مناسبات محدودة خلال الأشهر الأخيرة، ما يعكس توازنًا بين حياتهما الخاصة وظهورهما المشترك، مع بقاء شغف التصميم الداخلي رابطًا لافتًا بينهما.

 

