رغم ميزاته..عيوب واختلالات في مساعد الحفاظ على المسار في السيارة

ورحب النادي بتجهيز السيارات الجديدة به أخيراً، نظراً لأنه يساهم في منع الحوادث وإنقاذ أرواح الركاب.
ويدعو النادي شركات السيارات العالمية إلى تحسين أنظمتها بتحديث البرامج، طالما كان ذلك ضرورياً ومفيداً. وأكد الخبراء الألمان أنه يمكن تجاهل عمل النظام بالتوجيه العكسي، مع التشديد على أن السائق يتحمل المسؤولية الكاملة عن قيادة السيارة حتى مع تفعيله، لأن تصميم هذه الأنظمة يختلف بشكل كبير من شركة إلى أخرى ضمن المتطلبات القانونية، ولذلك يفضل إجراء تجربة قيادة للسيارة قبل الشراء.
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