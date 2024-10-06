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رغم ميزاته..عيوب واختلالات في مساعد الحفاظ على المسار في السيارة

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 06-10-2024 03:27 م

الوكيل الإخباري-  قال نادي السيارات الألماني إن مساعد الحفاظ على المسار يمتلك العديد من المزايا، لكنه ينطوي أيضاً على بعض العيوب

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 وأوضح الخبراء الألمان أن مهمته تتمثل في التعرف على السيارات التي توشك على مغادرة حارة السير، من خلال التوجيه العكسي تلقائياً.


ورحب النادي بتجهيز السيارات الجديدة به أخيراً، نظراً لأنه يساهم في منع الحوادث وإنقاذ أرواح الركاب.

 

ولكن الاختبارات العديدة للنادي كشفت عن بعض العيوب فيه، حيث قد يحدث في بعض الأحيان توجيه السيارة نحو المركبات القادمة في الاتجاه المقابل، وذلك بسبب قوى التوجيه العالية نسبياً التي يعمل بها مساعد الحفاظ على المسار في بعض الحالات. كما قد يؤدي الضبط غير السليم للنظام إلى اختلالات في التحكم.


ويدعو النادي شركات السيارات العالمية إلى تحسين أنظمتها بتحديث البرامج، طالما كان ذلك ضرورياً ومفيداً. وأكد الخبراء الألمان أنه يمكن تجاهل عمل النظام بالتوجيه العكسي، مع التشديد على أن السائق يتحمل المسؤولية الكاملة عن قيادة السيارة حتى مع تفعيله، لأن تصميم هذه الأنظمة يختلف بشكل كبير من شركة إلى أخرى ضمن المتطلبات القانونية، ولذلك يفضل إجراء تجربة قيادة للسيارة قبل الشراء.

 

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