ركوب الدراجة.. لماذا يُعد أذكى طريقة لتحريك جسمك؟

الوكيل الإخباري- كشفت تقارير علمية حديثة في مجال الميكانيكا الحيوية عن تفوق الدراجة الهوائية كوسيلة نقل على المشي والجري من حيث استهلاك الطاقة، ووصفت بأنها "الآلة الأكثر كفاءة" التي صمّمها البشر لتتناغم مع حركة الجسم الطبيعية.



لماذا تستهلك الدراجة طاقة أقل؟

وفق صحيفة "إندبندنت"، ركوب الدراجة أكثر كفاءة أربع مرات مقارنة بالمشي، وثماني مرات مقارنة بالجري، ويعود ذلك إلى عدة عوامل:



انسيابية الحركة: تتحرك الساقان في دوائر ضيقة ومستقرة على الدراجة، على عكس المشي والجري حيث يجب رفع الساقين في "قوس واسع" وتجاوز الجاذبية، ما يقلل الهدر الحركي.



تقليل ارتطام القدمين بالأرض: كل خطوة على الأرض تنتج صدمات صغيرة تفقد طاقة على شكل حرارة وصوت، بينما توفر عجلات الدراجة دوراناً سلساً يحافظ على الطاقة.



نظام التروس الذكي: يتيح تغيير التروس للراكب الحفاظ على قوة عضلية مثالية، فتُستخدم الطاقة بكفاءة أكبر دون إجهاد العضلات عند السرعات العالية.



متى يتفوق المشي؟

على الرغم من مزايا الدراجة، تصبح المشي أكثر فاعلية في المنحدرات الحادة جداً (أكثر من 15%)، إذ يصعب على الدراجة مواجهة الجاذبية ورفع وزن الراكب بسهولة.



فوائد صحية للمفاصل