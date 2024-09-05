روبوت بهيئة إنسان لتدريب رواد الفضاء

وقال المدير التنفيذي للشركة، يفغيني دودوروف، إن «مارفا» لن يُرسل إلى الفضاء أبداً، لكنه قد يشكل أساساً لمجمعات روبوتية مستقبلية واعدة ستزور كواكب أخرى.
ويمكن أن يحمل الروبوت في يديه نحو 5 كيلوغرامات من الحمولة على الأرض، ما يعادل 30 كيلوغراماً على سطح القمر. ويستخدم «مارفا» حالياً بطاريات تكفي سعتها للعمل لمدة 2.5 ساعة. أما في حال استخدامه على القمر، فيمكن تزويده ببطاريات أقوى.
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