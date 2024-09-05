روبوت بهيئة إنسان لتدريب رواد الفضاء

الوكيل الإخباري- كشفت شركة «التقنيات الروبوتية» الروسية في منتدى الشرق الاقتصادي عن روبوت «مارفا» الذي صُمم على هيئة إنسان، ويستخدم لتدريب رواد الفضاء.

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وقال المدير التنفيذي للشركة، يفغيني دودوروف، إن «مارفا» لن يُرسل إلى الفضاء أبداً، لكنه قد يشكل أساساً لمجمعات روبوتية مستقبلية واعدة ستزور كواكب أخرى.

وتابع: إن روبوت «مارفا» سيستخدم كمنصة روبوتية تجريبية لتدريب رواد الفضاء على التعامل مع منصات روبوتية مماثلة في المستقبل في الفضاء، وبصورة خاصة على سطح القمر.



ويمكن أن يحمل الروبوت في يديه نحو 5 كيلوغرامات من الحمولة على الأرض، ما يعادل 30 كيلوغراماً على سطح القمر. ويستخدم «مارفا» حالياً بطاريات تكفي سعتها للعمل لمدة 2.5 ساعة. أما في حال استخدامه على القمر، فيمكن تزويده ببطاريات أقوى.