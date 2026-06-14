الأحد 2026-06-14 11:04 م

روبوت يتسول في الشارع.. مشهد غريب يشعل مواقع التواصل في الصين

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 14-06-2026 10:42 م
الوكيل الإخباري-   أثار مقطع فيديو لروبوت بدا وكأنه يتسول المارة في أحد الشوارع الصينية تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر وهو يؤدي حركات توسل وانحناء تحاكي السلوك البشري.اضافة اعلان


ولم يقتصر المشهد على وقوف الروبوت أمام المارة، إذ وُضع أمامه طبق لجمع النقود، ما دفع بعض الأشخاص إلى التفاعل معه ووضع المال بدافع الدهشة أو التعاطف.

واللافت أن الروبوت واكب أساليب الدفع الحديثة، إذ ظهرت بجانبه لافتة تحمل رمز الاستجابة السريعة "QR Code"، لإتاحة تقديم "الصدقات الرقمية" عبر الهواتف الذكية لمن لا يحملون النقود.

لكن ناشطين أوضحوا أن المشهد ليس عملية تسول حقيقية، بل حملة إعلانية أطلقتها الشركة المصنعة، بهدف استعراض قدرة الروبوت على تقليد الحركات والإيماءات البشرية بطريقة واقعية.

ويعكس هذا المشهد، رغم طرافته، التطور الكبير الذي تشهده الصين في مجال التقنيات المستقبلية، بالتزامن مع اختبار روبوتات منزلية قادرة على التنظيف وإدارة بعض المهمات اليومية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة 5 عادات ترفع ضغط الدم.. ما هي؟

ل

عربي ودولي "قناة 15" العبرية: إسرائيل قررت الرد عسكريا إذا استهدفتها إيران بالصواريخ

تعبيرية

منوعات روبوت يتسول في الشارع.. مشهد غريب يشعل مواقع التواصل في الصين

ل

أخبار محلية تعرف على أماكن الشاشات العملاقة لبث مباريات النشامى في المونديال

الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي

فن ومشاهير الفنانة أحلام تخطف الأنظار بإطلالة فضية فاخرة

ل

أخبار محلية المدن الصناعية: توقع إطلاق رؤية التحول الاستراتيجي نهاية العام

آلية العمل تعتمد الأداة على تقنيات تعلم الآلة لتحليل الصور محليًا دون الحاجة إلى رفعها إلى خوادم خارجية. وفي حال رصد محتوى يُصنّف على أنه حساس، قد يتم تشويش الصورة أو إخفاؤها جزئيًا، مع ظهور رسالة ت

تكنولوجيا ميزة جديدة في أندرويد تثير جدلًا حول الخصوصية وفحص محتوى الصور على الهواتف

ل

عربي ودولي إيران ترفض عرض ترامب.. وتتعهد بمهاجمة إسرائيل قريبا ​



 
 






الأكثر مشاهدة

 