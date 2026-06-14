روبوت يتسول في الشارع.. مشهد غريب يشعل مواقع التواصل في الصين

ولم يقتصر المشهد على وقوف الروبوت أمام المارة، إذ وُضع أمامه طبق لجمع النقود، ما دفع بعض الأشخاص إلى التفاعل معه ووضع المال بدافع الدهشة أو التعاطف.
واللافت أن الروبوت واكب أساليب الدفع الحديثة، إذ ظهرت بجانبه لافتة تحمل رمز الاستجابة السريعة "QR Code"، لإتاحة تقديم "الصدقات الرقمية" عبر الهواتف الذكية لمن لا يحملون النقود.
لكن ناشطين أوضحوا أن المشهد ليس عملية تسول حقيقية، بل حملة إعلانية أطلقتها الشركة المصنعة، بهدف استعراض قدرة الروبوت على تقليد الحركات والإيماءات البشرية بطريقة واقعية.
ويعكس هذا المشهد، رغم طرافته، التطور الكبير الذي تشهده الصين في مجال التقنيات المستقبلية، بالتزامن مع اختبار روبوتات منزلية قادرة على التنظيف وإدارة بعض المهمات اليومية.
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