روسيا تحت الحصار الأبيض.. الثلوج تبتلع الطوابق الأربعة الأولى من المباني - فيديو

ووفق صحيفة ذا موسكو تايمز، أُغلقت المدارس وتوقفت المواصلات العامة في مدينة بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، فيما سُجّلت وفيات نتيجة سقوط كتل ثلجية من أسطح المباني. وأكدت السلطات مقتل شخصين داخل المدينة، إضافة إلى وفاة رجل يبلغ 63 عاماً دُفن تحت الثلوج المتساقطة من سقف منزله.
وأعلن عمدة المدينة يفغيني بيليايف حالة الطوارئ العامة لتسريع إزالة الثلوج، منتقداً تقاعس شركات إدارة العقارات عن تنظيف الأسطح في الوقت المناسب.
من جهتها، واصلت فرق الطوارئ عمليات الإنقاذ، خاصة لكبار السن المحاصرين داخل منازلهم، وسط تحذيرات رسمية من مخاطر انزلاق الثلوج مع ارتفاع درجات الحرارة واستمرار التقلبات الجوية.
Locals in Russia’s Kamchatka Peninsula are calling it a “snow apocalypse” after record-breaking snowfall buried towns, blocked roads, and forced a state of emergency, with snow piling up to building levels in some areas.pic.twitter.com/cWutM1L9wX— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) January 17, 2026
