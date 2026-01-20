روسيا تحت الحصار الأبيض.. الثلوج تبتلع الطوابق الأربعة الأولى من المباني - فيديو

الوكيل الإخباري- ضربت عاصفة شتوية غير مسبوقة شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، متسببة في تساقط قياسي للثلوج غطّى مدناً كاملة ودفن مباني سكنية حتى الطابق الرابع، ما أدى إلى شلل شبه تام في الحياة اليومية.

ووفق صحيفة ذا موسكو تايمز، أُغلقت المدارس وتوقفت المواصلات العامة في مدينة بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، فيما سُجّلت وفيات نتيجة سقوط كتل ثلجية من أسطح المباني. وأكدت السلطات مقتل شخصين داخل المدينة، إضافة إلى وفاة رجل يبلغ 63 عاماً دُفن تحت الثلوج المتساقطة من سقف منزله.



وأعلن عمدة المدينة يفغيني بيليايف حالة الطوارئ العامة لتسريع إزالة الثلوج، منتقداً تقاعس شركات إدارة العقارات عن تنظيف الأسطح في الوقت المناسب.



من جهتها، واصلت فرق الطوارئ عمليات الإنقاذ، خاصة لكبار السن المحاصرين داخل منازلهم، وسط تحذيرات رسمية من مخاطر انزلاق الثلوج مع ارتفاع درجات الحرارة واستمرار التقلبات الجوية.

