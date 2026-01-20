الثلاثاء 2026-01-20 11:06 ص

روسيا تحت الحصار الأبيض.. الثلوج تبتلع الطوابق الأربعة الأولى من المباني - فيديو

نه
تعبيرية
 
الثلاثاء، 20-01-2026 09:22 ص

الوكيل الإخباري-   ضربت عاصفة شتوية غير مسبوقة شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، متسببة في تساقط قياسي للثلوج غطّى مدناً كاملة ودفن مباني سكنية حتى الطابق الرابع، ما أدى إلى شلل شبه تام في الحياة اليومية.

اضافة اعلان


ووفق صحيفة ذا موسكو تايمز، أُغلقت المدارس وتوقفت المواصلات العامة في مدينة بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، فيما سُجّلت وفيات نتيجة سقوط كتل ثلجية من أسطح المباني. وأكدت السلطات مقتل شخصين داخل المدينة، إضافة إلى وفاة رجل يبلغ 63 عاماً دُفن تحت الثلوج المتساقطة من سقف منزله.


وأعلن عمدة المدينة يفغيني بيليايف حالة الطوارئ العامة لتسريع إزالة الثلوج، منتقداً تقاعس شركات إدارة العقارات عن تنظيف الأسطح في الوقت المناسب.


من جهتها، واصلت فرق الطوارئ عمليات الإنقاذ، خاصة لكبار السن المحاصرين داخل منازلهم، وسط تحذيرات رسمية من مخاطر انزلاق الثلوج مع ارتفاع درجات الحرارة واستمرار التقلبات الجوية.

 

 

 

 

  

 24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي ترامب: "الناتو" مدين لي بوجوده ولولاي لانهار

وفيت رضيعة، صباح الثلاثاء، نتيجة البرد القارس في مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية، بأن الرضيعة شذى أبو جراد البالغة من العمر 7 أشهر توفيت في مدينة غزة؛ بسبب البرد القارس. وبوفاة الطفلة أبو جراد، ترتفع ح

فلسطين وفاة رضيعة نتيجة البرد القارس في مدينة غزة

سائق سوفيتيي ينقذ حياة رئيس أمريكي سابق .. إليك التفاصيل

عربي ودولي سائق سوفيتيي ينقذ حياة رئيس أمريكي سابق .. إليك التفاصيل

ا

منوعات مشادة عنيفة في الشارع العام بين أوروبية وفتاة أفريقية تثير غضبًا واسعًا- فيديو

7

منوعات لاعبة تركية توقف مباراة في أستراليا لمساعدة فتاة أصيبت بالإغماء - فيديو

ت

فيديو الوكيل اشكروا نعم الله.. وتفقدوا جيرانكم في هذه الأجواء الباردة ❤

ا

اقتصاد محلي تجارة الأردن: مجلس تكنولوجيا المستقبل يعزز مسار التحول الرقمي

تشديد إجراءات الترخيص والسجل الأمني للأسلحة النارية في أستراليا

عربي ودولي تشديد إجراءات الترخيص والسجل الأمني للأسلحة النارية في أستراليا



 






الأكثر مشاهدة