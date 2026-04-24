روسيا تطور اختبارا سريعا لتشخيص النوبات القلبية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الجمعة، عن تطوير اختبار سريع لتشخيص النوبات القلبية خلال ست دقائق فقط، في خطوة لضبط آليات الاستجابة الطبية للحالات الطارئة وتقلص زمن اتخاذ القرار داخل أقسام الطوارئ.





وقال معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا التابع لوزارة الصحة الروسية في بيان صحفي، إن "الاختبار يعتمد على استبدال المؤشرات التقليدية بسلاسل نانوية نشطة، تعمل داخل مجال مغناطيسي دوار، ما يتيح مزج العينة تلقائيًا أثناء التحليل ورفع دقة النتائج، مع تسريع عملية التشخيص مقارنة بالأساليب التقليدية".







