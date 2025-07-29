روسيا تغرّم "تيك توك" 6 ملايين روبل بسبب مخالفة قانونية

وقالت المحكمة في بيان: "بموجب قرار القاضي في الدائرة القضائية رقم 422 بمقاطعة تاغانسكي في مدينة موسكو، تمت إدانة شركة تيك توك بي تي إي. ليمتد (TikTok Pte. Ltd)".
وبحسب البيان، فإن الغرامة تأتي بسبب ارتكاب مخالفة إدارية منصوص عليها في الجزء 2 من المادة 13.49 من قانون المخالفات الإدارية للاتحاد الروسي.
وفرضت المحكمة عقوبة إدارية في شكل غرامة مالية بقيمة 6 ملايين روبل (نحو 73 ألف دولار).
وتم تحرير المحضر بسبب قيام الشركة الأجنبية بأنشطة في روسيا دون وجود تمثيل لها على الأراضي الروسية.
روسيا اليوم
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