روسيا.. دب صغير يقطع أكثر من 10 كم في خليج آمور هربا من حيوان مفترس

الوكيل الإخباري- أثار دب هملايا صغير حالة من الذعر في مدينة فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا، بعدما قطع أكثر من 10 كيلومترات سباحة عبر خليج آمور وصولًا إلى المدينة فلاديفوستوك.



ووفق وكالة بريما ميديا، شوهد الدب في منطقة إيغيرشيلد قرب منشآت الجامعة البحرية، بعد أن انطلق من شبه جزيرة بيسشاني.



وتدخلت الشرطة الروسية والحرس الوطني وخبراء الحياة البرية، وتمت مراقبته لساعات قبل تخديره بمساعدة طائرة مسيّرة، ثم نقله إلى مركز لإعادة تأهيل الحيوانات لفحصه قبل إعادة إطلاقه في البرية.

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