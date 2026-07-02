روسيا.. دب صغير يقطع أكثر من 10 كم في خليج آمور هربا من حيوان مفترس

ووفق وكالة بريما ميديا، شوهد الدب في منطقة إيغيرشيلد قرب منشآت الجامعة البحرية، بعد أن انطلق من شبه جزيرة بيسشاني.
وتدخلت الشرطة الروسية والحرس الوطني وخبراء الحياة البرية، وتمت مراقبته لساعات قبل تخديره بمساعدة طائرة مسيّرة، ثم نقله إلى مركز لإعادة تأهيل الحيوانات لفحصه قبل إعادة إطلاقه في البرية.
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