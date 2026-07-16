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روسيا.. زفاف غير مألوف يجمع سجينًا مؤبدًا بعروس شابة

ثب
تعبيرية
 
الخميس، 16-07-2026 10:40 ص
الوكيل الإخباري-   شهد سجن "الدلفين الأسود" شديد الحراسة في روسيا زواجًا أثار جدلًا واسعًا، بطله إيلناز غاليافييف، منفذ مجزرة مدرسة قازان عام 2021 التي أودت بحياة 9 أشخاص، بينهم 7 أطفال، والذي يقضي حكمًا بالسجن المؤبد.اضافة اعلان


وتزوج غاليافييف من شابة تُدعى ديانا، تبلغ من العمر 18 عامًا، بعد علاقة بدأت عبر المراسلات عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها، بعدما شاهدت تفاصيل القضية عبر التلفاز وقررت التواصل معه.

ورغم بشاعة الجريمة والحكم الصادر بحقه، أكدت ديانا أنها اختارت الارتباط به، ليُعقد الزواج رسميًا داخل السجن بمدينة سول-إيليتسك، وسط ردود فعل منقسمة حول هذه العلاقة غير المعتادة.
 
 


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