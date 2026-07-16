روسيا.. زفاف غير مألوف يجمع سجينًا مؤبدًا بعروس شابة

وتزوج غاليافييف من شابة تُدعى ديانا، تبلغ من العمر 18 عامًا، بعد علاقة بدأت عبر المراسلات عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها، بعدما شاهدت تفاصيل القضية عبر التلفاز وقررت التواصل معه.
ورغم بشاعة الجريمة والحكم الصادر بحقه، أكدت ديانا أنها اختارت الارتباط به، ليُعقد الزواج رسميًا داخل السجن بمدينة سول-إيليتسك، وسط ردود فعل منقسمة حول هذه العلاقة غير المعتادة.
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