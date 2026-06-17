الأربعاء 2026-06-17 10:58 ص

رونالدو يواجه موقفا غير متوقع في أمريكا - فيديو

ثصب
كريستيانو رونالدو
 
الأربعاء، 17-06-2026 08:22 ص

الوكيل الإخباري-   وصل المنتخب البرتغالي، بقيادة قائده كريستيانو رونالدو، إلى مدينة هيوستن الأمريكية استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم 2026.

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ويستهل منتخب البرتغال مشواره في البطولة بمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية مساء الأربعاء، سعيًا لتحقيق بداية قوية تعزز فرصه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.


وتُعد هذه المشاركة السادسة لرونالدو في نهائيات كأس العالم، بعدما خاض 5 نسخ سابقة، وكان أفضل إنجاز له بلوغ المركز الرابع في مونديال 2006.


وأظهرت مقاطع فيديو متداولة خضوع بعثة المنتخب البرتغالي لإجراءات أمنية مشددة فور وصولها إلى هيوستن، ضمن البروتوكولات المعتمدة خلال استضافة البطولة.


كما حرص رونالدو على تحية الجماهير التي احتشدت لاستقبال المنتخب والتقاط الصور معها، وسط تفاعل كبير من عشاقه.


وتحظى هيوستن باستضافة مباراتين للبرتغال في دور المجموعات أمام الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان، قبل مواجهة كولومبيا يوم 27 يونيو في ميامي.


ويُنظر إلى مشاركة رونالدو، البالغ من العمر 41 عامًا، على أنها قد تكون الأخيرة له في كأس العالم، إذ يأمل في قيادة منتخب بلاده لتحقيق إنجاز تاريخي وإضافة فصل جديد إلى مسيرته الحافلة.

 

 

 

 

 

 
 


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