الإثنين 2026-06-01 08:59 ص

زائر يسرق موزة ملصقة على الجدار بمتحف في باريس

زائر يسرق موزة ملصقة على الجدار بمتحف مركز بومبيدو بباريس
تعبيرية
 
الإثنين، 01-06-2026 08:40 ص
الوكيل الإخباري-   سرق أحد زوار فرع متحف الفن المعاصر التابع لـمركز جورج بومبيدو في مدينة ميتز شرقي فرنسا موزة مُثبتة على جدار بشريط لاصق، كانت جزءاً من العمل الفني الشهير «كوميديان» للفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان.اضافة اعلان


وبحسب تقارير إعلامية، لاحظ أحد حراس الأمن اختفاء الموزة ظهر السبت، ما دفع إدارة المتحف إلى تقديم بلاغ ضد مجهولين.

وأكد المتحف أن القيمة الحقيقية للعمل الفني لا تكمن في الموزة نفسها، بل في شهادة الأصالة المرافقة للعمل، مشيراً إلى أن الضرر كان محدوداً، إذ جرى استبدال الموزة المسروقة بأخرى جديدة خلال وقت قصير.

ويُعرض عمل «كوميديان» ضمن معرض يحمل عنوان «الأحد الذي لا ينتهي: ماوريتسيو كاتيلان ومجموعة مركز بومبيدو».

وكان العمل الفني قد بيع في مزاد أجرته دار سوذبيز عام 2024 مقابل 6.2 مليون دولار، رغم أن الموزة المستخدمة فيه لم تتجاوز قيمتها بضعة سنتات.

ويُعد «كوميديان» من أكثر الأعمال الفنية إثارة للجدل في السنوات الأخيرة، إذ وصفه مبتكره بأنه «استفزاز يدعو للتأمل في القيمة الحقيقية للفن».
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ترامب يطالب بـ"عدم التدخل" في سياساته بشأن إيران

عربي ودولي ترامب يطالب بـ"عدم التدخل" في سياساته بشأن إيران

وفيات الاثنين 1-6-2026

الوفيات وفيات الاثنين 1-6-2026

زائر يسرق موزة ملصقة على الجدار بمتحف مركز بومبيدو بباريس

منوعات زائر يسرق موزة ملصقة على الجدار بمتحف في باريس

الاحتلال يهدم محال تجارية في سوق الخضار المركزي في بيتا جنوب نابلس

فلسطين الاحتلال يهدم محال تجارية في سوق الخضار المركزي في بيتا جنوب نابلس

الشرع يعزي عائلة زوج الطبيبة رانيا العباسي بعد تأكيد مقتل أطفالها الستة

عربي ودولي الشرع يعزي عائلة زوج الطبيبة رانيا العباسي بعد تأكيد مقتل أطفالها الستة

رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون

عربي ودولي الرئيس اللبناني يندّد بعدوان إسرائيلي شرس على بلاده

تعبيرية

أخبار محلية الدوريات الخارجية تكشف سبب الحادث المؤلم على شارع البترا أمس الأحد

ابدأ صباحك بهذه المشروبات.. 7 خيارات قد تدعم صحة الكلى

طب وصحة ابدأ صباحك بهذه المشروبات.. 7 خيارات قد تدعم صحة الكلى



 
 






الأكثر مشاهدة

 