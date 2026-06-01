زائر يسرق موزة ملصقة على الجدار بمتحف في باريس

الوكيل الإخباري- سرق أحد زوار فرع متحف الفن المعاصر التابع لـمركز جورج بومبيدو في مدينة ميتز شرقي فرنسا موزة مُثبتة على جدار بشريط لاصق، كانت جزءاً من العمل الفني الشهير «كوميديان» للفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان.





وبحسب تقارير إعلامية، لاحظ أحد حراس الأمن اختفاء الموزة ظهر السبت، ما دفع إدارة المتحف إلى تقديم بلاغ ضد مجهولين.



وأكد المتحف أن القيمة الحقيقية للعمل الفني لا تكمن في الموزة نفسها، بل في شهادة الأصالة المرافقة للعمل، مشيراً إلى أن الضرر كان محدوداً، إذ جرى استبدال الموزة المسروقة بأخرى جديدة خلال وقت قصير.



ويُعرض عمل «كوميديان» ضمن معرض يحمل عنوان «الأحد الذي لا ينتهي: ماوريتسيو كاتيلان ومجموعة مركز بومبيدو».



وكان العمل الفني قد بيع في مزاد أجرته دار سوذبيز عام 2024 مقابل 6.2 مليون دولار، رغم أن الموزة المستخدمة فيه لم تتجاوز قيمتها بضعة سنتات.



ويُعد «كوميديان» من أكثر الأعمال الفنية إثارة للجدل في السنوات الأخيرة، إذ وصفه مبتكره بأنه «استفزاز يدعو للتأمل في القيمة الحقيقية للفن».





