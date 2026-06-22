زفاف توأمين من توأمتين يلفت الأنظار في نيجيريا - صورة

اتسم الحفل بتناسق لافت، إذ ارتدى العروسان والعروسان ملابس متطابقة، كما شارك أطفال توائم في حمل الخواتم، بحضور عدد كبير من التوائم المدعوين.
وأوضح العروسان أنهما كانا يحلمان منذ سنوات بالزواج في الوقت نفسه ومن شقيقتين توأمتين.
ويحظى التوائم بمكانة خاصة في ثقافة شعب اليوروبا بنيجيريا، لا سيما في إيبادان التي تُعرف بارتفاع معدلات ولادة التوائم، ما جعل الحفل مناسبة للاحتفاء بثقافة التوأمة والتقاليد المرتبطة بها.
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