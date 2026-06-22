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زفاف توأمين من توأمتين يلفت الأنظار في نيجيريا - صورة

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صورة من الزفاف
 
الإثنين، 22-06-2026 10:52 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت نيجيريا حفل زفاف استثنائيًا جمع بين شقيقين توأمين، تايوو وكيهيندي أوغونتويه، وشقيقتين توأمتين، تايوو وكيهيندي أديران، في مدينة إيبادان جنوب غربي البلاد.

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اتسم الحفل بتناسق لافت، إذ ارتدى العروسان والعروسان ملابس متطابقة، كما شارك أطفال توائم في حمل الخواتم، بحضور عدد كبير من التوائم المدعوين.


وأوضح العروسان أنهما كانا يحلمان منذ سنوات بالزواج في الوقت نفسه ومن شقيقتين توأمتين.

 

ورغم أن الشقيقتين رفضتا الفكرة في البداية، فإنهما غيّرتا رأيهما لاحقًا بعد تطور العلاقة.


ويحظى التوائم بمكانة خاصة في ثقافة شعب اليوروبا بنيجيريا، لا سيما في إيبادان التي تُعرف بارتفاع معدلات ولادة التوائم، ما جعل الحفل مناسبة للاحتفاء بثقافة التوأمة والتقاليد المرتبطة بها.

 


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