زفاف جيف بيزوس يثير الاهتمام.. من هو العريس؟ ومن هي العروس؟

الزفاف الفخم أثار احتجاجات من نشطاء بيئيين وسكان محليين، الذين رفعوا لافتات كتب عليها "لا مكان لبيزوس وعروسه"، بسبب ما اعتبروه استعراضًا مبالغًا فيه وسط أزمة بيئية وسياحية تعاني منها المدينة.
ورداً على ذلك، قدّم بيزوس تبرعات بيئية كبيرة، وطلب من ضيوف الحفل الاستعاضة عن الهدايا المالية بالتبرع لمشاريع إنسانية وبيئية.
تشير تقارير إلى أن قائمة المدعوين تشمل نجومًا بارزين مثل كيم كارداشيان، وليوناردو دي كابريو، وميك جاغر.
من هما العريس والعروس؟
جيف بيزوس، ثالث أغنى رجل في العالم بثروة تقدر بـ 204 مليارات دولار، أسس شركة أمازون، ويمتلك شركة "بلو أوريجين" للفضاء، وصحيفة "واشنطن بوست".
لورين سانشيز، مذيعة وصحفية أمريكية من أصول مكسيكية، حاصلة على جائزة إيمي، وتدير شركة للتصوير الجوي. لديها ثلاثة أبناء، وسبق لها الزواج من رجل الأعمال باتريك وايتسيل.
التقى الثنائي في 2019 بعد انفصال بيزوس عن زوجته ماكنزي سكوت، وأعلنا خطوبتهما في 2023 على متن يخت قبالة ساحل أمالفي.
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