زلة لسان لترامب.. ماذا حصل معه خلال بث مباشر

09:25 م

الوكيل الإخباري- أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً بعد تعثره في تذكر اسم "نصب لنكولن التذكاري" خلال حديثه مع الصحفيين في مطار جون إف كينيدي الدولي بمدينة نيويورك. اضافة اعلان





وخلال إجابته عن أسئلة تناولت عدة ملفات، بينها نهائيات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين والحرب في إيران، انتقل ترامب للحديث عن مشاريع عمرانية في العاصمة واشنطن.



وأشار إلى مشروع لتطوير ممر قرب المعلم الشهير، قائلاً: "لدينا ممشى في متحف لنكولن... عليكم أن تروا هذا"، قبل أن يتوقف للحظات ويصحح عبارته قائلاً: "نصب لنكولن التذكاري"، مؤكداً أن المشروع سيكون "مذهلاً".



وأثار المقطع تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول مستخدمون لحظة تعثر ترامب في تسمية المعلم التاريخي قبل أن يستدرك الأمر ويصحح حديثه.





