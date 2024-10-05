"زلزال السماء".. ظاهرة غامضة تحير العلماء

الوكيل الإخباري- "زلزال السماء".. بهذا الاسم تعرف ظاهرة غامضة سجلت في أنحاء من العالم، حيث تأتي أصوات قوية من السماء دون وجود مصدر واضح للضوضاء، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وحتى الآن، لم يكشف السبب الدقيق للظاهرة، على الرغم من التحقيقات العديدة، إلا أن العلماء أكدوا أنها ظاهرة جوية حقيقية.



وقد تم سماع هذه الظاهرة الجوية الغامضة في جميع أنحاء العالم لأكثر من 200 عام، دون أن يتمكن العلماء من الكشف عن حقيقتها.



وغالبا ما توصف "زلازل السماء" بأنها دوي انفجاري، وأحيانا يكون قويا بما يكفي لهز النوافذ والمباني.

ومن بين الأماكن التي تم رصد الظاهرة فيها نهر الغانج في الهند، والساحل الشرقي للولايات المتحدة وبحيراتها الصغيرة، واليابان، وخليج فندي في كندا، وأجزاء من أستراليا وبلجيكا واسكتلندا وإيطاليا وأيرلندا.



نظريات

وحاول العلماء الكشف عن مصدر هذه الأصوات المدوية، واقترحوا نظريات مثل انفجار نيزك في الغلاف الجوي، أو تدريبات عسكرية، أو انفجارات في المحاجر، أو عواصف أو زلازل بعيدة، ولكن لا توجد نظرية مُرضية لتفسير كل الضوضاء المسجلة.



ووُصفت "الزلازل السماوية" بأنها "صوت هدير" أو "انفجارات عالية". وقد تم تصنيف هذه الأصوات أيضا باسم "بنادق البحيرة" أو "بنادق سينيكا"، نسبة إلى بحيرة سينيكا في وسط ولاية نيويورك التي شهدت أيضا هذه الظاهرة في عام 1850.



ووصف الكاتب الأمريكي جيمس فينيمور كوبر الظاهرة في قصته "المدفع على البحيرة" التي كتبها عام 1850 بأنها "صوت يشبه انفجار مدفعية ثقيلة، لا يمكن تفسيره بأي من قوانين الطبيعة المعروفة"، فضلا عن صوت "عميق، أجوف، بعيد، ومهيب".



تم تسجيل هذه الأحداث الغامضة عبر التاريخ؛ ما حير العلماء وعامة الناس. ولم يكن من الممكن التعرف على الانفجارات بسبب توقيتها العشوائي، ولم تكن مرتبطة بأي أحداث طبيعية أخرى.



دراسة



بدأ العلماء في استخدام البيانات الزلزالية التي تم الحصول عليها من شبكة "إيستا" التي تضم أكثر من 400 محطة زلزالية في جميع أنحاء الولايات المتحدة لكشف الزلازل والبراكين والانهيارات الأرضية.



وقام فريق من العلماء في جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل بمقارنة بيانات "إيستا" بالمقالات الإخبارية لتحديد ما إذا كانت الضوضاء ناجمة عن الزلازل.



وقال إيلي بيرد، الباحث الذي شارك في الدراسة: "بشكل عام، نعتقد أن هذه ظاهرة جوية، لا نعتقد أنها تأتي من نشاط زلزالي. ونفترض أنها تنتشر عبر الغلاف الجوي وليس الأرض".



وتكهن العلماء بأن الاحتمال الآخر قد يكون الكويكبات، وهي صخور فضائية تنفجر عندما تضرب الغلاف الجوي للأرض.



وقال بيرد إن هناك احتمالا آخر يتمثل في أحداث محيطية، مثل تحطم الأمواج الكبيرة قبالة الساحل أو صوت الرعد فوق المحيط.



وأوضح: "قد تكون الظروف الجوية بحيث تتضخم في اتجاه معين، أو تؤثر بشكل أساسي على هذه المنطقة".