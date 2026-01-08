الخميس 2026-01-08 01:34 م

زنزانة ضيقة وطعام محدود بلا قهوة أو حساء.. تفاصيل حياة مادورو داخل سجنه بأمريكا

اعتقال مادورو
 
الوكيل الإخباري-   كشف رجل الأعمال الروسي فيكتور بوت تفاصيل عن ظروف الاحتجاز داخل سجن بروكلين الفيدرالي، الذي يُحتجز فيه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك استنادًا إلى تجربته الشخصية خلال قضائه ثلاثة أشهر في السجن.

وأوضح بوت، في مقابلة مع صحيفة روسية، أن السجن يعتمد تصميمًا موحدًا يشمل غرف احتجاز مزدوجة أو متعددة الطوابق، موزعة على عدة طوابق، مع وجود مساحات مشتركة تضم طاولات وكراسي وتلفزيونات. وأشار إلى أن مادورو وُضع على الأرجح في غرفة صغيرة معزولة نسبيًا لتوفير الخصوصية.


وبشأن الطعام، أكد أن الوجبات محدودة وغير مشبعة، وتُقدَّم وفق جدول أسبوعي ثابت، مع غياب شبه تام للمشروبات الساخنة والحساء، ما يدفع السجناء لشراء احتياجات إضافية من متجر السجن.


وأضاف أن الملابس موحدة للسجناء غير المحكوم عليهم، وتتكون من ملابس رياضية بسيطة وأحذية باللون البرتقالي أو الأزرق، فيما تحتوي كل غرفة على مرحاض وحوض غسيل، مع توفر حمّامات مشتركة في كل طابق.


وأشار بوت في ختام حديثه إلى أن نظام السجن صارم ويهدف إلى فرض نمط حياة قاسٍ، مؤكدًا أن هذه التفاصيل لا يعرفها إلا من خاض تجربة الاحتجاز داخله.

 

منوعات زنزانة ضيقة وطعام محدود بلا قهوة أو حساء.. تفاصيل حياة مادورو داخل سجنه بأمريكا

