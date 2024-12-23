زواج الـ 600 مليون دولار.. بيزوس ولورين سيتزوجان هذا الأسبوع

من المقرر أن يعقد الملياردير جيف بيزوس وخطيبته لورين سانشيز قرانهما في حفل زفاف فخم في أسبن بولاية كولورادو بتكلفة تقدر بنحو 600 مليون دولار، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل.
وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الزوجين، المخطوبين منذ مايو 2023، بيزوس، البالغ من العمر 60 عاما، وخطيبته، البالغة من العمر 55، اختارا مطعم ماتسوهيسا، وهو مطعم سوشي فاخر، كمكان للاحتفال بحفل زفافهما الذي يحمل طابع بلاد العجائب الشتوية.
وأفاد مصدر لصحيفة "ميل" أن المطعم الفاخر الذي سيستضيف حفل الزفاف تم حجزه حصريًا من 26 إلى 27 ديسمبر لخدمة قائمة ضيوف النخبة ويمكن أن يستوعب حوالي 180 ضيفًا.
ومن المتوقع أن يكون الاحتفال الفخم حدثًا مرصعًا بالنجوم، بعد احتفالات خطوبة الزوجين في بوسيتانو بإيطاليا، والتي تضمنت حضورًا بارزًا مثل بيل غيتس وليوناردو دي كابريو.
وحافظ بيزوس وسانشيز على سرية غير عادية حول اليوم الكبير منذ أن تقدم بطلب الزواج على متن يخته الفاخر بقيمة 500 مليون دولار في مايو 2023.
وبينما لا تزال التفاصيل طي الكتمان، تشير التقارير إلى أن الزوجين وصلا إلى أسبن خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما يشير إلى احتفال وشيك.
ولم يؤكد بيزوس ولا لورين سانشيز الخبر حتى الآن.
سكاي نيوز
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