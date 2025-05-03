زوجها من أصل لبناني.. ابنة ترامب تستعرض حملها بمولودها الأول (صور)

الوكيل الإخباري- نشرت تيفاني ترامب، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مجموعة صور جديدة توثّق لحظات حملها، في جلسة تصوير نالت إعجاب الآلاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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ونشرت تيفاني الصور عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، معلّقة بكلمات مؤثّرة: "العدّ التنازلي للأيام التي تفصلنا عن لقاء طفلنا الصغير"، في إشارة إلى ترقّبها ولادة طفلها الأول من زوجها رجل الأعمال من أصل لبناني، مايكل بولس.



واختارت تيفاني إطلالة وُصفت بأنها بسيطة وأنيقة، بينما ركّزت عدسة التصوير على بطنها البارز في لقطات جسّدت مشاعر الأمومة المنتظَرة بعيدًا عن التكلّف، مع لمسات فنية هادئة عزّزت الطابع العاطفي للجلسة.



ولم تكن تلك المرة الأولى التي توثّق فيها تيفاني لحظات مميزة من حملها، فقد سبق أن شاركت صورًا من حفلة استقبال مولودها المنتظر، التي نظّمتها بحضور زوجها وعدد من المقرّبين، حيث عبّرت عن سعادتها الغامرة بهذه المرحلة الجديدة في حياتها.

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