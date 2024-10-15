زوج من الباندا ينطلقان من الصين إلى واشنطن

الوكيل الإخباري- بدأ زوجان من الباندا رحلة طويلة من الصين إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، أمس الإثنين، وفق ما أعلنت المنظمة الصينية المسؤولة عن حماية هذا النوع وحديقة الحيوانات التي ستستقبلهما.



ووُضع الذكر "باو لي" والأنثى "تشينغ باو"، وكلاهما يبلغان 3 سنوات، في قفصين فرديين مع كمية كبيرة من الخيزران عند مغادرتهما مقاطعة سيتشوان الصينية، بحسب جمعية الحفاظ على الحياة البرية الصينية ووفق ما أظهرت مشاهد بثتها قناة "سي إن إن".



واشنطن خالية من الباندا

ويحظى الحيوانان اللذان يتمتعان برمزية دبلوماسية كبيرة بتغطية إعلامية واسعة، اليوم الثلاثاء، في واشنطن، التي لم تعد تضم أي حيوان باندا منذ عام تقريباً.



ويسافر حيوانا الباندا عبر طائرة خاصة تحمل اسم "باندا إكسبرس"، في ظل مراقبة بيطرية مستمرة من فريق صحي حضر من واشنطن.

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وفي نهاية مايو (أيار)، أعلنت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن وإدارة حديقة حيوانات سميثسونيان الوطنية عن مشروع إحضار "باو لي" و"تشينغ باو" إلى واشنطن.



وفي حديقة حيوانات سميثسونيان الوطنية في واشنطن، سيتمكن الأمريكيون من استكشاف الحيوانين في غضون أسابيع قليلة، بمجرد انقضاء فترة حجر صحي وتأقلمهما مع هواء العاصمة.



وأثارت حديقة الحيوانات التشويق من خلال نشر مقطع فيديو غامض أمس الإثنين، ظهر فيه بستان من الخيزران، يشهد اضطراباً بسبب نشاط قد يكون لدب باندا عملاق.

وكتبت "ثمة شيء ضخم في واشنطن"، معلنة أنها ستُقفل أبوابها استثنائياً اليوم الثلاثاء لاستقبال الحيوانين.



باندا.. في عهد نيكسون

وعادت ثلاثة حيوانات باندا كانت تعيش في واشنطن إلى الصين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بعد انتهاء عقد مع الصين كانت مدته طويلة، لكن مغادرة هذه الحيوانات اعتُبرت مؤشراً إلى توتر العلاقات بين واشنطن وبكين.



وقدمت الصين أول حيوانات الباندا إلى الولايات المتحدة عام 1972، في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون.