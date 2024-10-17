زي فضائي جديد و"أنيق" لمواجهة ظروف سطح القمر القاسية

الوكيل الإخباري- كشفت مجموعة برادا الإيطالية للأزياء الفاخرة وشركة أكسيوم سبيس الناشئة، ومقرها هيوستن، الأربعاء عن تصميم زي سيستخدمه رواد الفضاء في مهمة "أرتيميس 3" التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا، والمقرر انطلاقها في عام 2026.

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ولا يختلف الزي الفضائي كثيرًا في مظهره الخارجي عما كان يرتديه رواد الفضاء في الماضي.



ويتألف من الحلة البيضاء الضخمة المألوفة، لكن بإضافة خطوط حمراء وأجزاء رمادية عند الركبتين والمرفقين. وعُرضت الحلة الجديدة المعروفة باسم "أكسيوم إكسترافيكولار موبيليتي يونت" (وحدة التنقل خارج المركبة الفضائية)، أو اختصارًا (إيه.إكس.إي.إم.يو)، في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في ميلانو.



ويهدف الزي إلى الجمع بين المظهر الجمالي والوظائف الهندسية عالية الجودة، لتكون قادرة على التكيف مع الظروف الصعبة على سطح القمر. ومن المقرر أن تكون مهمة "أرتيميس 3" هي أول هبوط لرواد فضاء على سطح القمر منذ مهمة "أبوللو 17" في عام 1972.



وقالت الشركتان في بيان مشترك إن أزياء الفضاء صُممت لتحمل الظروف الجوية القاسية في قطب القمر الجنوبي وأبرد درجات الحرارة في المناطق غير المعرضة لأشعة الشمس.



وصممت الحلل لتظل فعالة في هذه الظروف لمدة لا تقل عن ساعتين. وسيتمكن رواد الفضاء من السير في الفضاء لمدة لا تقل عن ثماني ساعات. وخضعت (إيه.إكس.إي.إم.يو) بالفعل لاختبارات مكثفة لمحاكاة ظروف القمر.