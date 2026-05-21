"سأسأل زوجتي".. فيديو لأردوغان ينتشر ويتصدر الترند

الوكيل الإخباري- انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أظهر رده العفوي بشأن المكان الذي سيقضي فيه عطلة عيد الأضحى.



وخلال حديثه مع الصحفيين، سُئل أردوغان عمّا إذا كان سيقضي العيد في إسطنبول، ليرد بطريقة عفوية قائلاً: "لا أعلم بعد.. أنتظر رأي زوجتي لأرى ماذا تقول؟!".



وأثار المقطع تفاعلاً واسعاً بين المتابعين الذين تداولوه بكثافة، معتبرين أنه أظهر الجانب العائلي والإنساني للرئيس التركي، فيما انهالت التعليقات الطريفة حول "احترام الزوجة" بطريقة فكاهية.

