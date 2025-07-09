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سائحة تتعرض لهجوم أسد في أستراليا وتفقد ذراعها - فيديو

من
تعبيرية
 
الأربعاء، 09-07-2025 03:44 م

الوكيل الإخباري- أصيبت امرأة أسترالية تبلغ من العمر 50 عامًا بجروح بالغة، يُعتقد أنها فقدت ذراعها، بعد تعرضها لهجوم من أسد في حديقة حيوان دارلينج داونز بولاية كوينزلاند صباح الأحد.

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ووفقًا لبيان صادر عن الحديقة، وقع الحادث أثناء مشاهدة المرأة لحراس الحيوانات وهم يعملون في منطقة الحيوانات آكلة اللحوم، قبل ساعات من فتح الحديقة أمام الزوار.


وقد تم نقل الضحية جواً بطائرة مروحية من بلدة بيلتون الريفية إلى مدينة بريسبان، حيث خضعت لعملية جراحية طارئة، وأكدت الحديقة أن حالتها الآن مستقرة.


وأوضحت إدارة الحديقة في بيانها: "لسبب غير مفهوم في هذه المرحلة، أمسك الحيوان بذراعها وتسبب في إصابات شديدة"، مؤكدة أن الأسد لم يغادر حظيرته خلال الحادث، وأنه لم يكن هناك أي تهديد على الزوار أو الطاقم.

 

 

 

  

 

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