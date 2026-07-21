سائحة تكشف تفاصيل غير متوقعة من زيارتها لبرج إيفل في فرنسا - فيديو

الوكيل الإخباري- أثارت صانعة المحتوى الهندية ميهارما تفاعلاً واسعاً بعد نشرها مقطع فيديو من زيارتها إلى برج إيفل في باريس، كشفت خلاله أن تجربتها لم تكن كما توقعت.



وأظهرت ميهارما في الفيديو ملاحظاتها حول المنطقة المحيطة بالبرج، مشيرة إلى وجود ممرات متربة، وقمامة، وروائح غير مستحبة، إضافة إلى انتقاداتها لحالة بعض مرافق البرج والازدحام الشديد.



ورغم ذلك، أكدت أن الإطلالة من البرج كانت مميزة، فيما أثار الفيديو جدلاً بين المتابعين؛ إذ رأى البعض أنه يعكس جانباً واقعياً من المدينة، بينما اعتبر آخرون أن هذه المشكلات طبيعية في الوجهات السياحية الكبرى.

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