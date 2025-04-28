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سائق سيارة أجرة في القاهرة يدهس راكبا عمدا بسبب خلاف على الأجرة - صورة

ؤبير
تعبيرية
 
الإثنين، 28-04-2025 11:20 ص

الوكيل الإخباري-   أقدم سائق سيارة أجرة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي في العاصمة المصرية القاهرة على دهس راكب عمدًا بطريقة مروعة، إثر خلاف بينهما حول طريقة سداد قيمة الأجرة. الحادث وقع في منطقة المعادي، حيث اندلعت مشادة كلامية بين المجني عليه والسائق حول طريقة الدفع.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق الحادث، مما أثار جدلًا واسعًا. وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أن السائق تعمد دهس المجني عليه بعدما حاول الأخير تصوير لوحات السيارة لتقديم شكوى ضد السائق، ثم لاذ بالفرار، ما أسفر عن إصابة المجني عليه بكدمات وجروح متفرقة.


تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السائق بعد تكثيف التحريات، حيث تبين أنه مقيم في دائرة قسم شرطة السلام أول. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق، بالإضافة إلى الإجراءات الإدارية المتعلقة بالسيارة.

 


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ارم نيوز 

 
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