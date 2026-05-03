ساندويتش "صاج" ينهي حياة طالبة في العراق

تعبيرية
 
الأحد، 03-05-2026 01:35 م

الوكيل الإخباري-   سادت حالة من الحزن والجدل في مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، إثر وفاة طالبة طب الأسنان بتول أمير، وسط تضارب الأنباء حول السبب الحقيقي لوفاتها المفاجئة.

ووفقًا لما نقلته "شبكة 964" ، فقد فارقت الطالبة الحياة في مدينة بعقوبة، بعد مكوثها لأسابيع في العناية المركزة في مستشفى "بعقوبة العام"، جراء أزمة صحية حادة أدت إلى فشل كلوي وتعطل في وظائف أعضائها الحيوية.


وبحسب رواية عائلة الفقيدة، فإن حالتها الصحية تدهورت بشكل حاد عقب تناولها "ساندويتش صاج" من كافتيريا كلية اليرموك في محافظة ديالى، محمّلين إدارة الكلية المسؤولية عن الحادثة.


في المقابل، نفى النائب محمد بياتي ارتباط الوفاة بالتسمم الغذائي بشكل قاطع حتى الآن، مؤكدًا أن الفحوصات الطبية الرسمية لم تصدر نتائجها النهائية بعد لحسم الجدل.


وأثارت الحادثة موجة من الغضب بين الناشطين، الذين انتقدوا غياب الرقابة والتفتيش الصحي عن المطاعم والكافتيريات داخل المؤسسات التعليمية، مطالبين بفتح تحقيق شفاف ومحاسبة الجهات المقصّرة لضمان سلامة الطلاب.

 
 


