سباق زحف الرضع في تركيا يجذب الأنظار - فيديو

شارك في السباق 36 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 7 و12 شهرًا، حيث حاول كل طفل الوصول إلى والديه عند خط النهاية باستخدام الألعاب أو زجاجات الحليب كحافز. وحصل الفائزون على ميداليات، بينما حصل جميع الأطفال على ألعاب وهدايا.
وأصبح الحدث سنويًا في المدينة المطلة على البحر الأسود، وحظي باهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا بس
Bebek emekleme yarışmasında eğlenceli anlar pic.twitter.com/QCIMMw8qcz— Odatv (@odatv) November 16, 2025
الوكيل الإخباري- نظَّم مركز تسوق في مدينة ريزي التركية مسابقة للأطفال الرضع يزحفون فيها نحو خط النهاية، وسط تفاعل لافت من الأهالي ورواد المركز.
