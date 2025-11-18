الثلاثاء 2025-11-18 01:54 م
 

سباق زحف الرضع في تركيا يجذب الأنظار - فيديو

قل
تعبيرية
 
الثلاثاء، 18-11-2025 01:44 م

الوكيل الإخباري-   نظَّم مركز تسوق في مدينة ريزي التركية مسابقة للأطفال الرضع يزحفون فيها نحو خط النهاية، وسط تفاعل لافت من الأهالي ورواد المركز.

اضافة اعلان


شارك في السباق 36 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 7 و12 شهرًا، حيث حاول كل طفل الوصول إلى والديه عند خط النهاية باستخدام الألعاب أو زجاجات الحليب كحافز. وحصل الفائزون على ميداليات، بينما حصل جميع الأطفال على ألعاب وهدايا.


وأصبح الحدث سنويًا في المدينة المطلة على البحر الأسود، وحظي باهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا بسبب طرافة المشهد وحماس الأهالي الذي أضفى جوًا من الفرح والمرح على المركز التجاري.

 

 

ارم نيوز 

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ثب

منوعات بسبب الألعاب النارية.. كلب يُصاب بنوبة هلع فيهاجم رضيعاً حتى الموت في بريطانيا

قل

منوعات سباق زحف الرضع في تركيا يجذب الأنظار - فيديو

زيت الزيتون

أخبار محلية وزير الزراعة : سعر تنكة زيت الزيتون المستورد حوالي 80 إلى 85 دينار

قب

طب وصحة هل يساعد الحليب فعلاً على تقوية العظام؟

ذهبي

اقتصاد محلي الذهب يحلق من جديد في الأردن الثلاثاء

6556

طب وصحة هل تكتب كثيرا؟.. إليك 3 تمارين لتخفيف تيبّس اليدين

نم

طب وصحة الصوديوم والملح: ما يجب معرفته

فصل مُبرمج للكهرباء عن مناطق في محافظة معان غداً

أخبار محلية قطع الكهرباء عن مناطق غداً - اسماء



 
 





الأكثر مشاهدة