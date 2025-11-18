سباق زحف الرضع في تركيا يجذب الأنظار - فيديو

الوكيل الإخباري- نظَّم مركز تسوق في مدينة ريزي التركية مسابقة للأطفال الرضع يزحفون فيها نحو خط النهاية، وسط تفاعل لافت من الأهالي ورواد المركز.

اضافة اعلان



شارك في السباق 36 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 7 و12 شهرًا، حيث حاول كل طفل الوصول إلى والديه عند خط النهاية باستخدام الألعاب أو زجاجات الحليب كحافز. وحصل الفائزون على ميداليات، بينما حصل جميع الأطفال على ألعاب وهدايا.



وأصبح الحدث سنويًا في المدينة المطلة على البحر الأسود، وحظي باهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا بس بب طرافة المشهد وحماس الأهالي الذي أضفى جوًا من الفرح والمرح على المركز التجاري.

الوكيل الإخباري- نظَّم مركز تسوق في مدينة ريزي التركية مسابقة للأطفال الرضع يزحفون فيها نحو خط النهاية، وسط تفاعل لافت من الأهالي ورواد المركز.

ارم نيوز