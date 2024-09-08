«ستارشيب» للمريخ خلال عامين.. والإنسان سيصل بغضون 7 سنوات

الوكيل الإخباري- قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة «سبيس إكس»، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، السبت، إن الشركة ستطلق أولى مركبات «ستارشيب» غير مأهولة إلى المريخ في غضون عامين.



وأضاف ماسك: «ستكون هذه المركبات غير مأهولة لاختبار ضمان الهبوط السليم على المريخ»، مشيراً إلى أنه إذا سارت عمليات الهبوط على ما يرام، فستطلق شركته الفضائية أولى رحلاتها المأهولة إلى المريخ في غضون 4 سنوات.

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وأوضح ماسك، وفقاً لوكالة «رويترز»: «سيزيد معدل الرحلات بشكل كبير من هناك، بهدف بناء مدينة مكتفية ذاتياً في نحو 20 عاماً».