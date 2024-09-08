«ستارشيب» للمريخ خلال عامين.. والإنسان سيصل بغضون 7 سنوات

وأضاف ماسك: «ستكون هذه المركبات غير مأهولة لاختبار ضمان الهبوط السليم على المريخ»، مشيراً إلى أنه إذا سارت عمليات الهبوط على ما يرام، فستطلق شركته الفضائية أولى رحلاتها المأهولة إلى المريخ في غضون 4 سنوات.
وأوضح ماسك، وفقاً لوكالة «رويترز»: «سيزيد معدل الرحلات بشكل كبير من هناك، بهدف بناء مدينة مكتفية ذاتياً في نحو 20 عاماً».
-
أخبار متعلقة
-
مصر.. شاب يقتل صديقه دهساً بعد مشاجرة
-
المغرب.. إعلان بيع مدرسة بـ "تلاميذها" يثير الغضب
-
فرح مغربي ينتهي بالطلاق.. العروس ترفض تلبية رغبة عريسها أمام المدعوين
-
"نيزك" يسقط على الغلاف الجوي في العراق
-
خلع 23 سنًا وزرع 12 في نفس اليوم..الصين تحقق في وفاة رجل
-
مقطع فيديو لرضيعة يحصد ملايين المشاهدات .. ماذا فعلت؟
-
حبس مدير مستشفى بمصر.. والسبب "كلب عقر سيدتين"
-
التحقيق مع أستاذ بالأزهر أفتى بجواز سرقة الكهرباء والمياه