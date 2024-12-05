ستينية تسقط في حفرة أثناء البحث عن قطتها في أمريكا

وعملت الطواقم خلال الليل في منطقة مارغريت للعثور على إليزابيث بولارد (62 عاماً) وذكر متحدث باسم شرطة الولاية صباح اليوم أنهم يقيمون أساليبهم كي يتجنبوا تعريض أنفسهم للخطر.
وقال الشرطي ستيف ليماني للصحفيين: "إن سلامة ذلك المنجم بدأت تصبح منقوصة".
وأضاءت الأضواء البراقة الثلوج المتساقطة والمعدات في الموقع، بينما عملت الطواقم فوق الأرض وتحتها.
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