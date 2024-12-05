 
الخميس 2024-12-05 03:15 م
 

ستينية تسقط في حفرة أثناء البحث عن قطتها في أمريكا

ف
تعبيرية
الخميس، 05-12-2024 02:13 م

الوكيل الإخباري-   بحث رجال إنقاذ عن امرأة ذهبت لتبحث عن قطتها المفقودة، ويبدو أنها سقطت في حفرة تم فتحها مؤخراً فوق منجم فحم مهجور غرب ولاية بنسلفانيا الأميركية. 

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وعملت الطواقم خلال الليل في منطقة مارغريت للعثور على إليزابيث بولارد (62 عاماً) وذكر متحدث باسم شرطة الولاية صباح اليوم أنهم يقيمون أساليبهم كي يتجنبوا تعريض أنفسهم للخطر.

وقال الشرطي ستيف ليماني للصحفيين: "إن سلامة ذلك المنجم بدأت تصبح منقوصة".

وأضاءت الأضواء البراقة الثلوج المتساقطة والمعدات في الموقع، بينما عملت الطواقم فوق الأرض وتحتها.

 

لبنان 24

 

 

 
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