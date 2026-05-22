الجمعة 2026-05-22 11:58 ص

سحب آيس كريم شهير من الأسواق الأميركية بسبب خطر تلوث معدني

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة Straus Family Creamery، ومقرها كاليفورنيا، سحب عدد من منتجات الآيس كريم الشهيرة من الأسواق في أكثر من 12 ولاية أميركية، بسبب احتمال تلوث بعضها بشظايا معدنية خطيرة.اضافة اعلان


وأعلنت الشركة سحب عدد من نكهات وأحجام محددة من منتجاتها العضوية، بعد الاشتباه في احتمال وجود مواد معدنية غريبة داخل بعض العبوات.

وأكدت أنه لم تُسجل حتى الآن أي إصابات مرتبطة بالمنتجات المسحوبة، مشيرة إلى أنها اتخذت هذا الإجراء "من باب الحيطة والحذر الشديد"، وأنها طبقت الإجراءات التصحيحية اللازمة.

وتعمل الشركة بالتنسيق مع متاجر التجزئة على إزالة المنتجات المتأثرة من الرفوف، كما أعلنت عن تقديم قسائم شراء للمستهلكين لاستبدال المنتجات المتضررة ببدائل مجانية.

ومن جانبها، دعت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) المستهلكين الذين اشتروا هذه المنتجات إلى التخلص منها وعدم تناولها.

ويشمل قرار السحب ستة منتجات من الآيس كريم بنكهات مختلفة، وبأحجام نصف لتر ولتر، وبتواريخ صلاحية تمتد من 23 إلى 30 كانون الأول 2026، وكانت قد طُرحت في الأسواق ابتداءً من 4 أيار في عدد من الولايات، من بينها: أريزونا، وكاليفورنيا، وكولورادو، وكونيتيكت، وفلوريدا، وجورجيا، وإلينوي، وبنسلفانيا، وواشنطن، وويسكونسن.

وتشمل النكهات المسحوبة: الفانيليا، والفراولة، وعجينة الكوكيز، والشوكولاتة الهولندية، ورقائق النعناع.

ولا يزال سبب وصول شظايا المعدن إلى المنتجات غير معروف حتى الآن، إلا أن مثل هذه الحوادث غالبًا ما ترتبط بأعطال في معدات التصنيع.

وتُعد شظايا المعدن خطرًا صحيًا مباشرًا، إذ قد تسبب اختناقًا أو جروحًا في الفم والحلق والجهاز الهضمي، كما قد تؤدي في بعض الحالات إلى نزيف أو إصابات داخلية، وقد يصل الأمر إلى انسداد معوي بحسب حجم الشظايا.

