سحب عبوات شوكولاتة شائعة من الأسواق في أمريكا

الوكيل الإخباري- أعلنت سلسلة متاجر Meijer الأميركية سحب دفعة من شوكولا اللوز الداكنة من علامة "فريدريك باي ماير"، بعد اكتشاف وجود مكوّن غير مدرج على الملصق، ما يُشكّل خطرًا على المستهلكين المصابين بالحساسية من المكسرات.

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وجاء هذا القرار بعد بلاغ من أحد العملاء يفيد باحتواء الشوكولا على كاجو مغطى بالشوكولا، رغم عدم الإشارة إليه ضمن قائمة المكونات. وتعتبر هذه المخالفة خطرًا صحيًا حادًا لمن يعانون من حساسية الكاجو، إذ يمكن أن تؤدي إلى ردود فعل تحسسية شديدة قد تصل إلى الوفاة.



ويشمل السحب نوعين من المنتج:

شوكولا اللوز الداكنة (12 أونصة) بتاريخ صلاحية 7 و28 مايو 2026، وبرمز UPC: ‎7-08820-68730-1

شوكولا اللوز الداكنة (عبوة من 8 قطع، 1.5 أونصة) بتاريخ صلاحية 5 مايو 2026، وبرمز UPC: ‎7-19283-11923-0

وأكدت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) أن هذا السحب يُصنّف ضمن "السحب من الفئة الأولى"، وهو أعلى درجات الخطورة، نظرًا لاحتمال تسببه في أعراض صحية خطيرة أو الوفاة لدى الأفراد الذين يعانون من الحساسية.



وأشارت الإدارة إلى أن أي شخص يعاني من حساسية الكاجو لا يجب أن يستهلك هذه المنتجات، ودعت إلى إعادتها إلى المتاجر فورًا. ولم تُسجَّل حتى الآن أي إصابات أو حالات مرضية مرتبطة بالمنتجات المسحوبة.