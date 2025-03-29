السبت 2025-03-29 07:49 ص
 

سحب عبوات قهوة من الأسواق الأمريكية بسبب خطأ في الملصق

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 29-03-2025 07:14 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة "ماسيمو زانيتي" للمشروبات في الولايات المتحدة عن سحب طوعي لبعض عبوات قهوة "ترافيرس سيتي شيري" المطحونة (سعة 12 أونصة) بعد اكتشاف خطأ في الملصق.اضافة اعلان


في حين وُصفت القهوة بأنها "منزوعة الكافيين"، إلا أنها تحتوي على الكافيين بالفعل.

وجاء هذا الإجراء بعد تقرير صادر عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، كشف أن 692 عبوة بيعت بعلامة غير صحيحة، مما قد يؤدي إلى مشكلات صحية للمستهلكين الذين يتجنبون الكافيين.

وأُرسلت العبوات الخاطئة إلى مراكز التوزيع ومتاجر التجزئة في 15 ولاية أمريكية، تشمل: كولورادو، أيوا، إلينوي، إنديانا، كانساس، كنتاكي، ميشيغان، مينيسوتا، كارولاينا الشمالية، داكوتا الشمالية، نبراسكا، أوهايو، داكوتا الجنوبية، ويسكونسن، ووايومنغ.

وبدأت عملية السحب في 13 مارس، وصنفتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على أنها "سحب من الفئة الثانية"، مما يعني أن استهلاك المنتج قد يسبب آثارًا صحية ضارة مؤقتة أو قابلة للعلاج، مع انخفاض احتمال حدوث مضاعفات خطيرة.

وفيما يلي تفاصيل المنتج المسحوب:

تاريخ أفضلية الاستخدام: قبل 3 أغسطس 2025.
رمز المنتج العالمي (UPC): 0 70253 11080 1.
الرمز المطبوع على العبوة: "يفضل استخدامه قبل 080325 V 15:37 C".

وحذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من أن تصنيف القهوة بأنها "منزوعة الكافيين" لا يعني أنها خالية تمامًا من الكافيين، بل تحتوي على كميات ضئيلة منه. فعلى سبيل المثال، تحتوي القهوة منزوعة الكافيين على ما بين 2 إلى 15 ملغ من الكافيين لكل كوب (سعة 8 أونصات)، مما قد يشكل مشكلة لمن يعانون من حساسية الكافيين.

ولم يكن هذا السحب الوحيد خلال الأسبوع، إذ أعلنت شركة "فريتو-لاي" يوم الأربعاء الماضي عن سحب عدد محدود من أكياس رقائق تورتيلا الذرة الصفراء التقليدية من "توستيتوس كانتينا" (13 أونصة)، بعد اكتشاف احتوائها بالخطأ على رقائق بنكهة جبن الناتشو، مما يعرض المستهلكين الذين يعانون من حساسية الحليب للخطر.

وفي وقت سابق من الأسبوع، تم سحب 864 صندوقًا من عبوات كوكاكولا بسبب تلوثها بجزيئات بلاستيكية، مما أدى إلى تأثر أكثر من 10,000 عبوة صودا، حيث تم توزيع هذه العبوات في إلينوي وويسكونسن.

روسيا اليوم
 
gnews

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