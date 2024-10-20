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سحب كميات كبيرة من منتجات "الوافل" من الأسواق الأميركية

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 20-10-2024 08:39 ص

الوكيل الإخباري-   قامت شركة في الولايات المتحدة بسحب المئات من منتجات "الوافل" المجمدة التي تباع في متاجر رئيسية بسبب احتمال تلوثها ببكتيريا الليستيريا، وفقًا لما أعلنته الشركة المصنعة.

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وقالت شركة "تري هاوس فود" إنها أصدرت أمر السحب الطوعي بعد اكتشاف احتمال التلوث أثناء الفحوصات الروتينية في مصنعها.


وأشارت إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية والجهات التنظيمية الغذائية الكندية على علم بعملية السحب.


ويمكن أن تسبب العدوى بالليستيريا أمراضًا خفيفة تشمل الحمى والإسهال، أو مشاكل أكثر خطورة.
وتعتبر هذه العدوى أكثر خطورة على النساء الحوامل، والمواليد الجدد، والبالغين فوق 65 عامًا، والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.


وتقدّر مراكز السيطرة على الأمراض أن 1600 شخص يصابون بالليستيريا كل عام في الولايات المتحدة، ويتوفى 260 نتيجة الإصابة بها.

 

سكاي نيوز عربية

 
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