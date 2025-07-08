الثلاثاء 2025-07-08 10:40 ص
 

سرّب امتحانات الثانوية.. فكان هذا مصيره بمصر

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تعبيرية
 
الثلاثاء، 08-07-2025 09:57 ص

الوكيل الإخباري-   قرر قاضي المعارضات بمحكمة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، إخلاء سبيل عامل خدمات بلجنة امتحانية في مدرسة الثانوية بنين بمدينة أولاد صقر، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات في واقعة محاولة تسريب إجابات مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة.

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وكانت النيابة قد أمرت سابقًا بحبس العامل، المُدعى "ش. م."، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه متلبسًا بتمرير إجابات أثناء الامتحان، مستغلاً طبيعة عمله داخل المدرسة.


وأظهرت التحريات أن المتهم خالف تعليمات سير الامتحانات، وتم تحرير المحضر رقم 7285 جنح أولاد صقر لسنة 2025، وإحالته للنيابة التي تابعت التحقيقات وأصدرت قرار إخلاء السبيل.

 

لبنان 24 

 
 
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