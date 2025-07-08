سرّب امتحانات الثانوية.. فكان هذا مصيره بمصر

وكانت النيابة قد أمرت سابقًا بحبس العامل، المُدعى "ش. م."، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه متلبسًا بتمرير إجابات أثناء الامتحان، مستغلاً طبيعة عمله داخل المدرسة.
وأظهرت التحريات أن المتهم خالف تعليمات سير الامتحانات، وتم تحرير المحضر رقم 7285 جنح أولاد صقر لسنة 2025، وإحالته للنيابة التي تابعت التحقيقات وأصدرت قرار إخلاء السبيل.
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